Rotice protesta: “Caduta Amministrazione non ha nessun nesso con la mafia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Più di 5mila partecipanti alla manifestazione organizzata dalla Diocesi locale insieme all’Associazione guidata da Don Luigi Ciotti per lanciare un messaggio ad un territorio ancora profondamente condizionato dalle attività dei clan mafiosi è ancora Commissariato dopo la caduta dell’Amministrazione Rotice confermata lo scorso 28 ottobre con le dimissioni di 13 consiglieri comunali”.

Non posso che esternare disappunto e dispiacere per alcune informazioni non corrette contenute nell’incipit del servizio del Tgr Rai Puglia sulla manifestazione di questa mattina andato in ondanell’edizione delle ore 14.

In alcun modo c’e’un nesso tra la caduta dell’Amministrazione comunale da me guidata

con il “condizionamento delle attività da parte dei clan mafiosi” (come accadde

nell’ottobre 2019), in quanto lo scioglimento del Consiglio comunale è stato frutto solo di

un pavido e scellerato accordo politico trasversale ad opera di 13 consiglieri, i quali hanno

preferito sovvertire il consenso elettorale con la scorciatoia delle firme nella stanza di un

notaio anzichè la piu’democratica mozione di sfiducia da portare, discutere ed

eventualmente approvare in Aula.

La città di Manfredonia e la sua comunità sono ancora ferite da quello scioglimento per

infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale del 2019, Spero che la redazione voglia e possa

rettificare tali contenuti rispetto alla correttezza delle vicende amministrative accadute”. Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.