MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Si è concluso il giudizio abbreviato nei confronti di D.B.M. di anni 41 di Monte Sant’Angelo, reo confesso della rapina aggravata commessa lo scorso 2 febbraio nella tabaccheria in via Perth a Vasto.

Quel pomeriggio, pochi minuti prima delle cinque, il quarantunenne entrava a volto scoperto e una mano in tasca nel negozio e, rivolgendosi alla titolare, lasciava intendere di essere armato: «Dammi quello che hai in cassa, sennò uso quello che ho in tasca». Queste le parole pronunciate per minacciare la proprietaria e il marito che stavano servendo una cliente.

A quel punto la donna, per evitare qualsiasi tipo di problema, anche temendo ripercussioni per le altre persone che in quel momento si trovavano nella tabaccheria-edicola (già tre anni fa finita nel mirino), consegnava il denaro in cassa che ammontava a poco più di cento euro. Dopo di ché il rapinatore si allontanava a piedi facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri accorsi sul posto avviavano immediatamente le indagini, attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale e degli esercizi commerciali vicini, nonché attraverso le testimonianze delle persone presenti al momento del fatto, le quali raccontavano di “uomo, stempiato e di media statura, con un accento marcatamente pugliese. Mai visto prima del fatto”.

A distanza di qualche giorno dalla rapina, il rapinatore si presentava spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Monte Sant’Angelo, luogo di residenza, confessando di essere stato lui l’autore della rapina.

Nei confronti del rapinatore, già gravato da precedenti specifici per altre due rapine aggravate commesse in passato a Manfredonia, scattava una denuncia a piede libero, essendo venute meno le esigenze cautelari necessarie per l’emissione di un’ordinanza restrittiva della libertà personale.

A seguito del giudizio immediato disposto dal GIP del Tribunale di Vasto, il difensore di fiducia, l’avv. Angelo Rinaldi, avanzava richiesta di giudizio abbreviato all’esito del quale il D.B.M. veniva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione a fronte dei 4 anni di reclusione richiesti dal PM in udienza.