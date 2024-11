FOGGIA – Negli ultimi giorni, la sede di Randstad a Foggia ha visto un notevole afflusso di OSS (Operatori Socio Sanitari) in cerca di opportunità lavorative.

La notizia che il Policlinico Riuniti di Foggia è alla ricerca di 8 operatori per il nuovo reparto di Cardiochirurgia ha scatenato un vero e proprio “assalto” alla nota agenzia di somministrazione lavoro. La selezione urgente è stata resa pubblica lo stesso giorno dell’inaugurazione ufficiale del reparto, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali.

L’inaugurazione del reparto di Cardiochirurgia.

La cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di Cardiochirurgia ha rappresentato un evento significativo per Foggia e per l’intera regione.

Alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del neo-assessore alla sanità Raffaele Piemontese, della prorettrice dell’Università di Foggia Donatella Curtotti e del direttore generale del Policlinico Giuseppe Pasqualone, il reparto ha simbolicamente aperto le sue porte, con il primo intervento programmato per venerdì.

Durante l’evento, il presidente Emiliano ha espresso grande entusiasmo, definendo il nuovo reparto come un “punto di rinascita” per la città di Foggia.

La struttura del team di Cardiochirurgia.

Per rispondere alle necessità del reparto, è stata creata un’équipe composta da 74 professionisti, tra cui un direttore medico, 7 cardiochirurghi, 7 cardioanestesisti, 36 infermieri, 6 perfusionisti e 17 OSS. Di questi ultimi, 8 saranno assunti per un periodo di cinque mesi tramite agenzia interinale.

La selezione urgente e i candidati OSS

L’annuncio della ricerca di OSS per il Policlinico ha attirato un gran numero di candidati alla sede Randstad, l’agenzia incaricata del reclutamento.

La selezione è particolarmente importante, data la necessità di avviare rapidamente il reparto e garantire un livello di assistenza adeguato ai pazienti.

L’operazione, gestita non dall’area risorse umane ma dal settore patrimonio dell’ospedale, ha un costo stimato di circa 125 mila euro per coprire i contratti a termine.

Questa iniziativa rappresenta non solo un passo avanti per il sistema sanitario locale ma anche una speranza per molti OSS in cerca di stabilità lavorativa.

Il nuovo reparto di Cardiochirurgia è visto come una conquista per la sanità foggiana e un’opportunità per la città di Foggia di consolidare la sua posizione nell’ambito della sanità regionale.

Lo riporta assocarenews.it