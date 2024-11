TORREMAGGIORE (FOGGIA) – “Quest’oggi a Roma, a nome dell’intera comunità torremaggiorese, ho ritirato con orgoglio il riconoscimento Bandiera Verde per l’Agricoltura, conferito dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori): premio che onora l’impegno della nostra comunità nel promuovere un’agricoltura sostenibile e innovativa.

È stato un grande onore partecipare a questo evento, rappresentando una realtà virtuosa come la nostra, capace di farsi apprezzare a livello nazionale ed internazionale per la qualità dei prodotti e per l’impegno dei tanti imprenditori e lavoratori.

Il premio assegnato a sole tre città in Italia, Torremaggiore, Terlizzi e Guardistallo, riconosce il valore di iniziative come la “Consulta dell’Agricoltura”, il progetto di riqualificazione delle strade rurali e manifestazioni di eccellenza come “Radici Peranzana e Vini” e il premio “Oro di Federico”, che dal 2019 celebrano e pubblicizzano le eccellenze enogastronomiche locali.

L’agricoltura è il cuore pulsante di Torremaggiore, un settore che non solo crea lavoro, ma tutela il nostro paesaggio, la biodiversità e la tradizione; questo riconoscimento è dedicato a tutti gli agricoltori e imprenditori del settore, che ogni giorno lavorano con determinazione per il futuro del nostro territorio.

Lo riporta il Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo.