Cabal ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un colpo durissimo per la Juventus e una diagnosi che non lascia spazio a speranze: la sua stagione è finita. La conferma è arrivata direttamente dallo staff medico della nazionale colombiana, e il giocatore farà presto ritorno a Torino per sottoporsi a ulteriori accertamenti presso il JMedical. Tuttavia, salvo imprevisti, non ci si aspetta ribaltamenti: la prognosi sarà confermata, sancendo una lunga assenza dal campo.

Per Thiago Motta, questa è una pessima notizia che si aggiunge all’assenza già pesante di Bremer. Il tecnico bianconero si trova ora a dover gestire una difesa decimata e con risorse limitate fino almeno a gennaio. I giocatori rimasti a disposizione per il reparto arretrato sono Kalulu, Gatti, Cambiaso, Danilo, Savona e il giovane Rouhi, cui si può aggiungere il giovanissimo Gil Puche, classe 2006. Un organico esiguo, difficile da considerare sufficiente per affrontare una stagione che promette impegni fitti e imprevisti dietro ogni angolo.

L’assenza di Cabal comporta una gestione accorta delle risorse nel prossimo mese e mezzo, periodo in cui Motta dovrà sperare di evitare ulteriori infortuni o squalifiche. Gennaio diventa quindi una data chiave per il responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, che avrà il compito di rinforzare la difesa. Le priorità di mercato si sposteranno inevitabilmente sul reparto arretrato, mettendo in secondo piano eventuali operazioni in attacco.

Tra i principali obiettivi di mercato figura da tempo Milan Skriniar. L’ex difensore dell’Inter, attualmente ai margini della rosa del PSG, è in cerca di rilancio e potrebbe rappresentare una soluzione ideale per esperienza e qualità. La trattativa per portare il centrale slovacco a Torino, però, potrebbe essere complessa. Anche se l’affare andasse in porto, la Juventus potrebbe comunque aver bisogno di ulteriori rinforzi per compensare la doppia assenza di Cabal e Bremer.

Un altro nome seguito con attenzione è quello di Kevin Danso, attualmente in forza al Lens e protagonista anche con la nazionale austriaca. Il difensore era già stato vicino al trasferimento in Serie A in estate, ma le visite mediche non superate con la Roma avevano fatto saltare l’accordo. Danso è tornato a brillare, riaccendendo l’interesse di diversi club.

Tra le opzioni emergenti, la Juventus valuta anche Dragusin, cresciuto proprio nel vivaio bianconero e ora al Tottenham, dove sta trovando spazio e continuità. Un altro profilo monitorato è quello di Jaka Bijol dell’Udinese, difensore solido e già abituato al campionato italiano, che potrebbe rappresentare una soluzione meno onerosa. Joachim Andersen del Fulham, invece, è una delle alternative più complesse: il danese ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club inglesi, il che renderebbe la trattativa più impegnativa.

Jonathan Tah, il centrale del Bayer Leverkusen, potrebbe essere una soluzione intrigante, essendo in scadenza di contratto. Tuttavia, è già sul radar del Bayern Monaco, il che complicherebbe l’operazione. In seguito all’infortunio di Cabal, si è intensificato l’interesse per Jakub Kiwior dell’Arsenal. Pur non essendo titolare fisso nei Gunners, il polacco ha mostrato potenziale e flessibilità tattica.

Un ulteriore nome emerso è quello di David Hancko del Feyenoord. Lo slovacco, connazionale di Skriniar, è un pilastro della difesa olandese e un punto fermo della squadra.

Lo riporta sportmediaset.it