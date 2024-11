MANFREDONIA (FOGGIA) – “Un cane senza guinzaglio, riuscito a sfuggire alle attenzioni del padrone o libero fin dal principio per scelta di quest’ultimo, attraversa improvvisamente la strada e viene investito da un’auto, ferendosi gravemente o, peggio ancora, rimettendoci la vita.

Allo stesso tempo la collisione provoca alcuni danni alla vettura, se va bene, o causa un sinistro ancor più serio dovuto al tentativo, da parte del conducente, di evitare l’animale.

Insomma, un incidente con un cane senza guinzaglio può avere effetti decisamente spiacevoli.

Ma in casi del genere, chi paga i danni?

CANE SENZA GUINZAGLIO: COSA DICE LA LEGGE

Per dare una risposta bisogna affidarsi al Codice Civile combinando in particolare due norme. La prima, molto generica, dispone che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.); la seconda, più specifica, decreta che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2052 c.c.).

Se ne deduce, quindi, che il padrone di un cane che lo lascia senza guinzaglio, a prescindere che l’abbia fatto deliberatamente o per omessa custodia, sia il responsabile dei danni causati dall’animale”.

Lo riporta il generale Giuseppe Marasco.