Questa mattina è stato confermato che Giuliano Antonicelli non sarà il nuovo direttore sportivo del Manfredonia Calcio.

L’accordo tra il club, presieduto da Gianni Rotice, e l’esperto dirigente sportivo, che in passato ha ricoperto ruoli significativi nelle squadre di Bari e Fidelis Andria, è saltato a causa di divergenze tecniche che le due parti non sono riuscite a superare. Nonostante le trattative avviate nelle scorse settimane e un clima inizialmente costruttivo, non si è trovato un punto di convergenza sui progetti e le strategie future, portando così alla rottura definitiva dell’intesa.

Lo riporta AntennaSud.com.

La società del Manfredonia Calcio, attiva nel campionato di Serie D, si trova in una fase delicata, dove la scelta del direttore sportivo è cruciale per definire e consolidare il percorso di crescita e competitività della squadra.

L’interruzione delle trattative con Antonicelli ha quindi costretto la dirigenza a rivedere i propri piani e a cercare nuove soluzioni per il ruolo dirigenziale vacante. L’esperienza di Antonicelli, accumulata in club blasonati come il Bari e in realtà combattive come la Fidelis Andria, aveva fatto pensare a un importante salto di qualità per il Manfredonia, ma i disaccordi su punti strategici del progetto sportivo hanno reso impossibile la collaborazione.

Mentre la questione del direttore sportivo resta in sospeso e richiederà ulteriori valutazioni da parte della dirigenza, la società ha invece risolto con rapidità la questione legata alla guida tecnica della squadra. È stato deciso che Franco Cinque, già noto per la sua esperienza e per precedenti trascorsi positivi alla guida del Manfredonia, tornerà a rivestire il ruolo di allenatore. La scelta di Cinque è stata accolta con entusiasmo sia dai tifosi sia dallo spogliatoio, poiché l’allenatore gode di una buona reputazione per il suo approccio tattico e per la capacità di motivare la squadra.

Franco Cinque dovrebbe dirigere il suo primo allenamento già questo pomeriggio, con l’obiettivo di imprimere subito la sua impronta e restituire al gruppo una nuova carica e fiducia. La sua nomina arriva in un momento in cui la squadra ha bisogno di stabilità e di un chiaro indirizzo tecnico, dopo l’uscita di scena di Panarelli. Cinque dovrà affrontare subito delle sfide significative per rimettere in carreggiata la squadra e puntare a risultati positivi che possano migliorare la posizione in classifica e risollevare il morale dell’ambiente.

Nel frattempo, il club e i tifosi restano in attesa di ulteriori sviluppi, con la speranza che i prossimi giorni portino nuovi annunci e passi avanti sul fronte organizzativo.

Lo riporta AntennaSud.com.