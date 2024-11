Giorgia Coraini, studentessa di 15 anni, è morta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, a Villa Garibaldi, frazione di San Benedetto Po, nel Mantovano. La ragazza era appena scesa dal pullman che la riportava a casa da scuola, quando ha attraversato la strada ed è stata investita da un’auto. La sua abitazione si trovava a pochi metri dal luogo dell’incidente.

I soccorsi sono stati subito allertati: trovata in arresto cardiaco, Giorgia è stata sottoposta a ripetuti tentativi di rianimazione e trasferita in elisoccorso all’ospedale di Parma. Nonostante l’intervento tempestivo, è deceduta poche ore dopo. I carabinieri stanno ora cercando di chiarire le dinamiche precise dell’incidente.

Dalle prime ricostruzioni sembra che, dopo essere scesa dal bus proveniente da Mantova e fermo all’incrocio con la ex statale Virgiliana, la ragazza abbia attraversato la strada per tornare a casa. In quel momento è sopraggiunta un’auto guidata da una 26enne, che non è riuscita a frenare in tempo, probabilmente a causa della scarsa visibilità causata dal pullman. La giovane automobilista, sotto shock, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di San Benedetto Po, Roberto Lasagna.

Giorgia frequentava la seconda classe di un istituto professionale, e in paese era conosciuta insieme alla sua famiglia. La società calcistica locale, ASD Polirone 2019, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio su Facebook: “Con profondo dolore e commozione, ASD Polirone 2019, con tutti i dirigenti, allenatori e giovani tesserati, desidera esprimere le più sentite condoglianze alla Fam. Coraini per la tragica e improvvisa scomparsa di Giorgia. Una comunità unita che vi è vicina in questo difficile momento.”

