TRENTO – Manuel Chistè aveva solo 29 anni. Si è spento nel suo letto, e a fare la drammatica scoperta è stata sua madre. Riva del Garda e il Trentino sono ora sconvolti per l’improvvisa scomparsa di questo giovane. La causa del decesso?

Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore, mentre il coinvolgimento di terzi sembra escluso.

Sono attese le decisioni del magistrato della Procura della Repubblica di Rovereto, prontamente informato dell’accaduto: nelle prossime ore potrebbe essere disposta un’ispezione cadaverica e, se necessario, un’autopsia per determinare con precisione le cause della morte di un ragazzo così giovane.

Solo dopo si potrà fissare la data dei funerali.

La comunità si è stretta attorno al dolore della madre, che ha subito chiamato i soccorsi quando si è accorta che il figlio non respirava.

Tuttavia, quando gli operatori sanitari di Trentino Emergenza sono giunti sul posto, era ormai troppo tardi.

Il cuore del giovane aveva smesso di battere, probabilmente diverse ore prima.

Molto conosciuto a Riva del Garda, Manuel Chistè aveva lavorato come barista ad Arco. Il padre, Stefano, ex giocatore della Benacense e allenatore delle giovanili della stessa squadra, era scomparso pochi anni fa a causa di un male incurabile.

Manuel era molto legato al padre e non mancava di ricordarlo tramite la sua pagina Facebook: “Il mio idolo è il mio miglior amico e prima di tutto il mio papà”, scriveva. E ancora: “La mia più grande ispirazione?

Tu. Ti amo per come sei e per come mi fai diventare quando sono con te. Impossibile anche solo immaginare un papà migliore di te”.

