Manfredonia. Il prossimo 20 novembre 2024, l’I.P.E.O.A. “M. Lecce”, sede di Manfredonia, ospiterà un significativo evento formativo alle ore 16:00, volto a sensibilizzare gli studenti e la comunità scolastica su temi di grande rilevanza sociale ed educativa. L’incontro, aperto ai docenti, studenti, genitori e al personale scolastico, rappresenta un’importante occasione per riflettere insieme sul significato della memoria e della giustizia, nel contesto della presentazione del libro “Non ce lo dire a nessuno”.

Il testo, curato dall’avvocato Innocenza Starace, legale della famiglia di Giusy Potenza, si pone come un’opera testimoniale, frutto di un approfondito lavoro che intende dar voce a una storia di dolore e resistenza. Giusy Potenza è una giovane la cui vicenda è divenuta emblematica, e l’opera vuole essere un simbolo di impegno contro il silenzio che troppo spesso circonda episodi tragici.

La memoria come strumento di educazione

L’iniziativa, come sottolineato nella circolare diffusa dalla scuola, a firma del dirigente prof. Luigi Talienti, punta a sensibilizzare i partecipanti non solo sul caso specifico, ma a promuovere una cultura di consapevolezza e legalità tra le nuove generazioni. La presenza dell’avvocato Starace offrirà un contesto di riflessione diretta, approfondendo le implicazioni umane e legali della vicenda. L’avvocato racconterà la sua esperienza personale nella difesa della famiglia di Giusy Potenza, spiegando le motivazioni profonde che hanno portato alla stesura del libro.

All’incontro prenderà parte anche l’artista Raffaella Fariello, il cui contributo artistico sarà fondamentale nel creare un progetto visivo commemorativo per Giusy.

A moderare la discussione sarà il professor Giovanni Ognissanti, giornalista e insegnante, il cui ruolo sarà cruciale per guidare la conversazione, coinvolgendo i partecipanti e stimolando un dialogo aperto e partecipativo.

Questo tipo di eventi formativi si inseriscono in un panorama scolastico sempre più attento a offrire spunti di riflessione non solo accademici, ma anche etici e civici.

“Il ruolo della scuola oggi non può limitarsi alla trasmissione del sapere, ma deve promuovere valori di responsabilità e consapevolezza,” ha dichiarato il dirigente scolastico, Prof. Luigi Talenti, che ha promosso con entusiasmo l’organizzazione dell’evento. La circolare ribadisce che al termine dell’incontro, gli studenti potranno rientrare presso le proprie abitazioni, rimarcando la volontà della scuola di rendere l’evento accessibile a tutti, senza impattare sull’organizzazione familiare.

L’incontro formativo del 20 novembre è dunque molto più di una semplice presentazione. È un invito alla riflessione, alla partecipazione attiva e alla costruzione di una memoria condivisa che sappia trasformare il dolore in forza e il silenzio in voce. Momenti come questi rappresentano per la comunità scolastica non solo un’occasione di apprendimento, ma un’esperienza collettiva di crescita e sensibilizzazione.

Con eventi di questo genere, l’I.P.E.O.A. “M. Lecce” continua a dimostrare il proprio impegno a fungere da ponte tra educazione, memoria e comunità, riaffermando il valore della scuola come istituzione chiave per il cambiamento e la giustizia sociale.