Dopo il successo di pubblico e consensi con il musical MARE FUORI – Teatro Verdi esaurito in ogni ordine di posto – è in programma il prossimo venerdì 22 novembre 2024 il primo spettacolo in abbonamento della stagione teatrale 2024 – 2025, organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, la cui delega è seguita dal Vice Sindaco Anna Paola Giuliani, in collaborazione con Puglia Culture.

Al Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta, ore 20,30, sipario ore 21,00) GitiesseArtisti Riuniti / Teatro Stabile del Veneto / United Artists.

Vanessa Gravina e Giulio Corso con la partecipazione di Paolo Triestino in TESTIMONE D’ACCUSA di Agatha Christie.

Traduzione Edoardo Erba con Michela Demaria, Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Gloria Sapio, Francesco Laruffa, Erika Puddu, Lorenzo Vanità.

Scene Roberto Crea / costumi Chiara Donato / artigiano della luce Luigi Ascione / musiche Matteo D’Amico / aiuto regia Norma Martelli, regia GEPPY GLEIJESES.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro Comunale Giuseppe Verdi tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Info: 324.7829089.

Testimone d’accusa di Agatha Christie è molto probabilmente il più bel dramma giudiziario dell’autrice. Il gioco non verte tanto sulla psicologia dei personaggi quanto sulla perfezione del meccanismo. Un colpo di scena dopo l’altro, in un crescendo raveliano, una battuta dopo l’altra. Lo spunto, come spesso accade nelle opere della Christie, è autobiografico e parte dalla storia di una donna tradita dal marito più giovane. L’autrice fu tradita dal primo marito e sposò poi un uomo molto più giovane di lei. Ma bastasse questo… Il film capolavoro che ne trasse Billy Wilder era assai liberamente tratto. Il testo teatrale è assai più asciutto, non concede tregua alla tensione, affonda come una lama di coltello affilatissima (letteralmente) nella schiena di chi osserva. In scena avremo lo stenografo che scriverà -con il particolare ticchettio- tutti i verbali del processo su una macchina stenografica autentica del 1948 (la commedia è del ’53), i sei giurati saranno scelti tra il pubblico sera per sera, e chiamati a giurare e ad emettere il verdetto. Geppy Gleijeses