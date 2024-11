Nel turno infrasettimanale la squadra di mister Piero Basile non ripete la prestazione offerta venerdì scorso contro Padova e va ko a Manfredonia con il punteggio di 4-1. Gli irpini giocano un buon primo tempo, chiudendo perfino in vantaggio di un goal con una rete messa a segno da Gui.

La ripresa è tutt’altra musica. La squadra di casa scende in campo con i giri del motore da subito alti e prova a trovare il pareggio con insistenza. Non passa neanche un minuto che la palla entra in rete. È Belloni a siglare l’1-1. La partita è aperta ed equilibrata, con le squadre che provano a colpirsi in campo aperto.

Negli ultmi otto minuti la Sandro Abate cade tre volte. Il goal del 2-1 di Canal stende gli irpini, che poi subiscono la rete del 3-1 di Ferreira e poi ancora Canal con il 4-1. Un punteggio finale forse pesante, ma la Sandro Abate ha faticato contro il Manfredonia. Venerdì si torna a giocare al PalaDelMauro per affrontare la Roma dell’ex Luciano.

Lo riporta IlMattino.it