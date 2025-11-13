C’è anche un po’ di Vico del Gargano nel nuovo film di Pio e Amedeo che si intitola “Oi vita mia” in uscita al cinema il 27 novembre 2025.

La commedia, che segna il debutto alla regia del duo, sarà una vetrina nazionale per le opere impressioniste dell’artista vichese Matteo Fiorentino, esposte in molte scene del film, come si puó già vedere nel trailer in onda in questi giorni. L’artista Fiorentino dichiara:“ è stato un piacere collaborare con la produzione del film, al fine di valorizzare sempre più il nostro territorio”

Fonte di particolare ispirazione per le sue opere è l’incantevole paesaggio Garganico. Nel suo territorio organizza workshop e mostre con importanti pittori e da oltre 30 anni è diventato ambasciatore artistico dei paesaggi garganici nel mondo.