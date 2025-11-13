FOGGIA Basta promesse, Regione Puglia riapra subito la Biblioteca “la Magna Capitana”
"Voi in silenzio elettorale, noi alla Manifestazione provinciale! Basta promesse, Regione Puglia riapra subito la Biblioteca la Magna Capitana"
“La Magna Capitana” chiusa da quasi due anni e mezzo. Sabato 22 novembre, nel giorno del silenzio elettorale, la cittadinanza scende in piazza per chiedere la riapertura della Biblioteca.
Foggia, 13 novembre 2025 – Dopo due anni e mezzo di chiusura per interventi di adeguamento dell’impianto antincendio, la Biblioteca “La Magna Capitana” resta ancora inaccessibile. Lavori interminabili, poca trasparenza e tempi di consegna incerti hanno trasformato un intervento “di somma urgenza” in un simbolo delle lentezze amministrative che da troppo tempo penalizzano la città e l’intera Capitanata.
Memori delle chiusure pluriennali del Teatro U. Giordano e dell’Anfiteatro Mediterraneo e dinanzi al silenzio assordante di Assessori/e e Consiglieri/e regionali eletti/e proprio 5 anni fa, delle rispettive forze politiche, della Provincia, proprietaria dell’edificio, e del Comune di Foggia che, pur non formalmente competente, ha ignorato un’istanza espressa da migliaia di cittadine e cittadini, sabato 22 novembre, alla vigilia delle Elezioni regionali e in pieno silenzio elettorale, il Comitato per la riapertura della Biblioteca promuove una manifestazione provinciale per chiedere con forza al prossimo Presidente della Giunta regionale e al nuovo Consiglio regionale di rispettare l’impegno di riaprire la Biblioteca entro gennaio 2026.
“Foggia e la Capitanata – dichiara il Comitato – non intendono più accettare promesse disattese e cantieri sine die, che hanno portato il più importante luogo di cultura ed aggregazione del territorio ad essere ostaggio di procedure infinite, lavori a singhiozzo, decisioni poco trasparenti, mentre permangono tutte le contraddizioni mai chiarite dall’Assessorato alla Cultura: come sarà possibile riaprire a gennaio gli spazi aperti al pubblico se la Determina di ASSET Puglia prevede 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di individuazione dell’impresa esecutrice che ancora non è avvenuta?”
“La chiusura della Magna Capitana – conclude il Comitato – esprime a pieno il degrado istituzionale che mortifica la città e la Provincia. Ma Foggia può reagire chiedendo risposte concrete a chi gestisce le risorse pubbliche ed è proprio questo che chiediamo alle cittadine ed ai cittadini, ad associazioni, movimenti, istituzioni scolastiche e accademiche di lanciare un segnale forte e corale, proprio nel giorno in cui tace la propaganda politica: rimettere la Cultura al centro del dibattito pubblico.
Foggia e la Capitanata meritano di più. Riaprite la Magna Capitana!
(nota stampa).