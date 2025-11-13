Basta promesse, Regione Puglia riapra subito la Biblioteca "la Magna Capitana"

“La Magna Capitana” chiusa da quasi due anni e mezzo. Sabato 22 novembre, nel giorno del silenzio elettorale, la cittadinanza scende in piazza per chiedere la riapertura della Biblioteca.

Foggia, 13 novembre 2025 – Dopo due anni e mezzo di chiusura per interventi di adeguamento dell’impianto antincendio, la Biblioteca “La Magna Capitana” resta ancora inaccessibile. Lavori interminabili, poca trasparenza e tempi di consegna incerti hanno trasformato un intervento “di somma urgenza” in un simbolo delle lentezze amministrative che da troppo tempo penalizzano la città e l’intera Capitanata.

Memori delle chiusure pluriennali del Teatro U. Giordano e dell’Anfiteatro Mediterraneo e dinanzi al silenzio assordante di Assessori/e e Consiglieri/e regionali eletti/e proprio 5 anni fa, delle rispettive forze politiche, della Provincia, proprietaria dell’edificio, e del Comune di Foggia che, pur non formalmente competente, ha ignorato un’istanza espressa da migliaia di cittadine e cittadini, sabato 22 novembre, alla vigilia delle Elezioni regionali e in pieno silenzio elettorale, il Comitato per la riapertura della Biblioteca promuove una manifestazione provinciale per chiedere con forza al prossimo Presidente della Giunta regionale e al nuovo Consiglio regionale di rispettare l’impegno di riaprire la Biblioteca entro gennaio 2026.

ostaggio di procedure infinite, lavori a singhiozzo, decisioni poco trasparenti, mentre permangono tutte le contraddizioni mai chiarite dall’Assessorato alla Cultura: come sarà possibile riaprire a gennaio gli spazi aperti al pubblico se la “Foggia e la Capitanata – dichiara il Comitato – non intendono più accettare promesse disattese e cantieri sine die, che hanno portato il più importante luogo di cultura ed aggregazione del territorio ad essere, lavori a singhiozzo, decisioni poco trasparenti, mentre permangono tutte le: come sarà possibile riaprire a gennaio gli spazi aperti al pubblico se la Determina di ASSET Puglia prevede 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di individuazione dell’impresa esecutrice che ancora non è avvenuta?”

“La chiusura della Magna Capitana – conclude il Comitato – esprime a pieno il degrado istituzionale che mortifica la città e la Provincia. Ma Foggia può reagire chiedendo risposte concrete a chi gestisce le risorse pubbliche ed è proprio questo che chiediamo alle cittadine ed ai cittadini, ad associazioni, movimenti, istituzioni scolastiche e accademiche di lanciare un segnale forte e corale, proprio nel giorno in cui tace la propaganda politica: rimettere la Cultura al centro del dibattito pubblico.

Foggia e la Capitanata meritano di più. Riaprite la Magna Capitana!

(nota stampa).