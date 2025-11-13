La Giunta regionale della Puglia, riunita il 13 novembre, ha approvato una serie di provvedimenti che toccano i principali ambiti di intervento dell’amministrazione: ambiente, bilancio e infrastrutture, politiche del lavoro, salute, sviluppo economico, welfare, programmazione unitaria e transizione digitale. Un pacchetto articolato di misure che delinea con maggiore chiarezza la strategia regionale per i prossimi anni, in particolare nel quadro della programmazione europea 2021–2027 e degli Accordi per la Coesione.

Ambiente: fondi per Interreg Italia–Croazia e abbattimento barriere architettoniche

In ambito ambientale, la Giunta ha dato il via libera alla partecipazione al Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia–Croazia 2021/2027 con il progetto standard “ALIENA”, per il quale sono stati stanziati 751.495,96 euro. Il progetto rientra nella strategia di rafforzamento delle relazioni e delle politiche comuni nell’area adriatica, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla gestione condivisa delle risorse.

Sempre sul fronte della qualità della vita e dell’inclusione, sono stati stanziati 1.136.897,83 euro, derivanti da economie vincolate, in favore dei Comuni per interventi destinati all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche. Le risorse copriranno i progetti presentati nel periodo compreso tra il 2 marzo 2024 e il 1° marzo 2025, con l’obiettivo di rendere più accessibili spazi pubblici, edifici e servizi.

Bilancio e infrastrutture: 40,8 milioni per l’Accordo di Coesione e contributi ai Comuni

Sul versante finanziario, la Giunta ha approvato una variazione di bilancio di 40.865.000 euro, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021–2027, per il finanziamento dei progetti inseriti nell’Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia. Una misura che rafforza la capacità di spesa e attuazione degli interventi strategici sul territorio.

Per l’annualità 2026 sono stati inoltre assegnati 21.149.250 euro di contributi ai Comuni pugliesi per interventi infrastrutturali di manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse. Si tratta di risorse destinate a sostenere la tenuta e la sicurezza delle infrastrutture locali, in particolare nei contesti urbani e nei servizi essenziali.

Presidenza: approvato il documento strategico #BlueVision2030 2.0

La Giunta ha approvato il documento strategico #BlueVision2030 2.0, aggiornato e integrato con gli esiti del processo partecipativo svoltosi tra giugno e ottobre 2025 attraverso il portale PugliaPartecipa e gli eventi sul territorio. Il documento delinea la visione e le priorità della Regione in materia di economia del mare, sostenibilità, innovazione e governance delle risorse costiere e marittime, in un’ottica di sviluppo integrato e partecipato.

Lavoro, istruzione e formazione: più risorse per orientamento, reti partecipative e educazione in natura

Sul fronte delle politiche del lavoro, formazione e istruzione, la Giunta ha incrementato di 8 milioni di euro la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, a valere sui fondi PR Puglia FESR–FSE+ 2021/2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”. L’obiettivo è potenziare i servizi di orientamento per cittadini, studenti e disoccupati, con particolare attenzione alle transizioni occupazionali e ai bisogni dei territori.

È stata inoltre approvata la scheda progettuale “Reti partecipative 2026” e lo schema di accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra Regione Puglia e ARTI, con un contributo complessivo di 163.000 euro. Il progetto punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e terzo settore, favorendo la costruzione di reti territoriali e percorsi di innovazione condivisa.

Un passaggio rilevante riguarda anche il mondo educativo: la Giunta ha approvato il Regolamento attuativo dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2, relativa alla “Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia”. Il provvedimento consente l’avvio delle procedure per il riconoscimento dei servizi educativi che intendono applicare il modello di educazione in natura per i bambini da 0 a 3 anni e nelle scuole dell’infanzia, valorizzando il contatto con l’ambiente rurale e naturale.

Programmazione unitaria: più risorse a Puglia Sviluppo e accordo con il Comune di Taranto

In materia di programmazione unitaria, è stata modificata la Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., prorogandone la durata al 31 dicembre 2028 e incrementando la dotazione finanziaria di 7.100.000 euro. L’aggiornamento garantisce continuità alle attività di interesse generale svolte dalla società nell’ambito della programmazione regionale 2014–2020 e delle azioni collegate.

La Giunta ha inoltre approvato un Accordo di partenariato con il Comune di Taranto per il progetto “Rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa del Comune di Taranto”, finalizzato alla gestione coordinata degli interventi finanziati dal PR Puglia 2021/2027 (FESR) e dal PN JTF 2021/2027. Contestualmente è stata approvata la ripartizione del budget in vista della candidatura al Programma Nazionale “Capacità per la Coesione” 2021–2027, Priorità 1, Operazione 1.1.4.

Risorse forestali e naturali: tutela dell’asino di Martina Franca

In ambito di risorse naturali, la Giunta ha approvato un accordo con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) per affrontare in modo coordinato le criticità della razza autoctona “Asino di Martina Franca”, specie a rischio per l’inbreeding, la perdita di variabilità genetica e la scarsità di riproduttori non imparentati.

L’accordo, della durata di 12 mesi e del valore di 70.000 euro a carico della Regione, mira a garantire una gestione sostenibile e a lungo termine della popolazione, coniugando conservazione, benessere animale e valorizzazione economico-culturale della razza.

Salute: PDTA, antincendio, formazione e investimenti in tecnologie sanitarie

Capitolo particolarmente consistente quello della sanità. La Giunta ha preso atto del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) approvato dal Ministero della Salute, individuando i centri di riferimento per ciascuna ASL del territorio regionale.

Nell’ambito della sicurezza delle strutture, sono stati stanziati 2.528.000 euro per il programma di adeguamento antincendio, destinati al Padiglione Servizi Generali (Farmacia) dell’A.O.U. Policlinico di Bari.

Sono state inoltre allocate risorse per 37.400.000 euro per coprire gli interventi di competenza della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie previsti nell’Accordo per la Coesione, a valere su fondi POC 2021–2027. Si tratta di interventi volti a modernizzare e rendere più efficienti le dotazioni tecnologiche del sistema sanitario regionale.

La Giunta ha anche approvato uno schema di accordo con AGENAS per l’attivazione di un corso di formazione di base in Health Technology Assessment (HTA) a livello regionale, con l’obiettivo di qualificare ulteriormente le competenze interne nella valutazione delle tecnologie sanitarie.

È stata inoltre approvata una variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2025 per assicurare le risorse necessarie alle attività preliminari legate al dossier di candidatura “European Region of Sport 2026”.

Sul fronte clinico-assistenziale, la Giunta ha preso atto dell’adozione del PDTA regionale per il trattamento delle patologie neoplastiche della tiroide, strumento che uniforma e qualifica il percorso diagnostico e terapeutico per i pazienti.

Approvato anche un Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per disciplinare l’integrazione tra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, rafforzando il legame tra sistema sanitario e accademico.

Infine è stato ratificato l’addendum all’accordo contrattuale con l’IRCCS ICS Maugeri SPA SB di Bari, relativo alla fornitura di prestazioni in regime di ricovero ordinario, day hospital, day service e ambulatoriale per i residenti in Puglia, con riferimento all’annualità 2025.

Segreteria generale: bilancio e fabbisogni del personale A.Re.S.S.

La Giunta ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2025 e pluriennale 2025–2027 e il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025–2027 (PTFP) dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), definendo così il quadro finanziario e organizzativo per le attività di supporto alla programmazione sanitaria e sociale regionale.

Sviluppo economico: internazionalizzazione, impresa, giovani e innovazione

In tema di sviluppo economico, sono stati approvati gli indirizzi strategici per l’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti per il biennio 2026–2027, con uno stanziamento di 6.000.000 euro. Le risorse sosterranno azioni di promozione del sistema produttivo pugliese sui mercati esteri e iniziative rivolte agli investitori.

La Giunta ha approvato le linee di indirizzo dell’Avviso “Nuove Iniziative d’Impresa (Nidi) Just Transition Fund Taranto”, che definisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni – tra contributi a fondo perduto, sovvenzioni condizionate e prestiti rimborsabili – a sostegno dell’avvio di nuove imprese nell’area di Taranto. Contestualmente è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento con Puglia Sviluppo S.p.A. e la costituzione del “Fondo NIDI JTF 2021–2027”.

È stato inoltre espresso l’indirizzo a procedere con l’affidamento in house alla Fondazione Ipres per attività di ricerca a supporto della Sezione Politiche Giovanili, finalizzate alla predisposizione di una proposta progettuale per ricerca, monitoraggio e valutazione nell’attuazione della legge regionale sulle politiche giovanili e delle modifiche alla legge 7 luglio 2020, n. 14.

Prosegue anche il programma “Luoghi Comuni”: la Giunta ha prorogato al 31 dicembre 2027 l’accordo di cooperazione con l’agenzia Arti, consentendo il completamento delle attività di monitoraggio, tutoraggio e verifica rendicontativa dei progetti finanziati, oltre alle azioni di sostegno e accompagnamento agli enti coinvolti.

Per la nuova strategia regionale per l’imprenditorialità innovativa, sono stati stanziati 3.000.000 euro, a valere sulle risorse FSC 2021–2027, per la fase “pre-seed”, considerata il punto di partenza per la progressiva attuazione delle successive misure di sostegno. È stato approvato anche lo schema di Accordo con ARTI, individuata come soggetto attuatore, in collaborazione con i soggetti iscritti all’elenco regionale “Booster”.

In tema di ricerca e contrasto al rischio climatico, la Giunta ha stanziato 39.000.000 euro, sempre a valere sul FSC 2021–2027, per la qualificazione di infrastrutture di ricerca dedicate alla resilienza climatica e alla sostenibilità, con interventi strategici per la coesione territoriale.

Transizione digitale: hub regionali di intelligenza artificiale per la PA

In materia di innovazione tecnologica, sono stati stanziati 867.799,70 euro per la realizzazione del Progetto 3 “Hub/Centri regionali I.A. per la Pubblica Amministrazione”, finanziato dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. L’intervento punta a dotare la PA regionale di competenze, strumenti e infrastrutture dedicate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la semplificazione dei processi, la qualità dei servizi e il supporto alle decisioni.

Welfare: inclusione scolastica, servizi sociali e prevenzione dell’allontanamento familiare

Infine, nel settore del welfare, la Giunta ha assegnato risorse aggiuntive per 1.609.472 euro alle Province di Taranto e Barletta-Andria-Trani per i servizi strumentali all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, riferiti all’anno scolastico 2025/2026.

Sono stati approvati anche gli indirizzi per l’assegnazione del 30% del Fondo Globale Socio Assistenziale – annualità 2025, risorse destinate al sostegno dei servizi sociali territoriali.

La Giunta ha inoltre rafforzato il LEPS Prevenzione allontanamento familiare – Programma P.I.P.P.I., utilizzando 2.943.906 euro del Fondo Nazionale Politiche Sociali per 14 Ambiti Territoriali Sociali e garantendo la copertura triennale per un quindicesimo Ambito con 210.279 euro a valere sul Fondo Globale Socio Assistenziale per gli anni 2025–2027. Un intervento mirato a prevenire l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare di origine, rafforzando i percorsi di sostegno e accompagnamento alle famiglie fragili.