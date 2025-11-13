La Provincia di Foggia dice sì all’ampliamento dell’impianto di biogas Agrispes nella zona industriale di Manfredonia. Con la determina n. 1864 del 10 novembre 2025, il Settore Ambiente ha concluso la procedura di Valutazione di incidenza ambientale (screening) stabilendo che il progetto non avrà effetti significativi sui vicini siti Natura 2000, a patto che vengano rispettate una serie di prescrizioni.

Il progetto riguarda l’ampliamento di un impianto già esistente, che oggi produce energia elettrica da biogas, e la sua riconversione in un impianto per la produzione di biometano da immettere in rete, utilizzando sottoprodotti della lavorazione agricola, in particolare sansa denocciolata. L’intervento insiste sul lotto C/1b della zona PIP di Manfredonia, in un’area industriale storicamente destinata alla reindustrializzazione post-Enichem.

L’area, però, è delicatissima dal punto di vista naturalistico: ricade infatti nel perimetro della ZSC/SIC “Valloni e Steppe Pedegarganiche” e della ZPS “Promontorio del Gargano”, oltre che nell’IBA 203 “Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata”. Si tratta di territori tutelati a livello europeo per la presenza di habitat steppici, valloni, praterie e importanti popolazioni di avifauna, oltre che per la vicinanza al Parco nazionale del Gargano.

Gli elaborati presentati da Agrispes – relazioni tecniche, cartografie, foto e schede Natura 2000 – descrivono un ampliamento che prevede la costruzione di due grandi vasche circolari in cemento armato per lo stoccaggio della sansa e del digestato, nuove apparecchiature per il trattamento del biogas, un impianto di upgrading a membrane per trasformarlo in biometano, cabine di compressione e misura per l’immissione in rete. Le opere saranno in parte interrate, con collegamenti idraulici ed elettrici nascosti, e accompagnate da sistemazioni a verde e mitigazioni paesaggistiche.

In sede istruttoria, la Provincia ha verificato l’assenza di interferenze con corsi d’acqua e aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, sottolineando che il complesso ricade in un paesaggio già fortemente antropizzato dalla presenza di capannoni e infrastrutture industriali. Un passaggio chiave è stato il parere favorevole con prescrizioni del Parco nazionale del Gargano, che ha ritenuto l’impianto non idoneo a incidere negativamente sugli habitat né a arrecare disturbi permanenti all’avifauna, proprio in virtù della collocazione in un’area già compromessa.

La determina provinciale richiama in modo puntuale le misure di conservazione regionali per la ZSC e la ZPS: dall’uso controllato dell’illuminazione esterna per evitare inquinamento luminoso e disturbo alla fauna, al divieto di danneggiare nidi, habitat e vegetazione naturale, fino alle prescrizioni su movimenti terra, ripristini e materiali utilizzati.

Oltre alle regole generali, l’atto impone ad Agrispes una serie di obblighi concreti in fase di cantiere: riduzione della velocità dei mezzi, lavaggio delle ruote in uscita, umidificazione del terreno e dei cumuli per limitare le polveri, ottimizzazione dei carichi e uso di mezzi telonati. È inoltre vietata qualsiasi alterazione della morfologia dei terreni oltre quanto strettamente necessario.

La valutazione positiva vale cinque anni: entro questo termine l’azienda dovrà avviare e concludere i lavori, comunicando a Provincia, Regione e Comune le date di apertura e chiusura del cantiere e trasmettendo un’asseverazione finale del tecnico incaricato sulla corretta esecuzione degli interventi. Il Comune di Manfredonia è chiamato a vigilare sul rispetto delle prescrizioni, insieme agli organi regionali e ai Carabinieri Forestali.