Comune di Foggia: Ammessi i candidati ai concorsi per 26 posti e fissate le date delle prove

Il Comune di Foggia ha ufficializzato l’elenco dei candidati ammessi, con riserva, ai concorsi pubblici per esami finalizzati alla copertura di 26 posti complessivi, di cui 3 nell’Area degli Operatori Esperti e 23 nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. La determinazione dirigenziale, firmata dal dirigente del Servizio Personale – Parte Giuridico-Amministrativa Giuseppe Marchitelli, è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 12 novembre 2025.

Oltre 1.800 candidature per sei profili professionali

Secondo quanto riportato nel provvedimento, i bandi – pubblicati sul portale unico del reclutamento “InPA” e sul sito istituzionale dell’Ente – hanno registrato una notevole partecipazione. Le candidature pervenute sono state 1.816, così suddivise:

Addetto ai servizi generali per l’infanzia: 37 domande

Funzionario Amministrativo: 1.192 domande

Funzionario Contabile/Specialista economico-statistico: 186 domande

Funzionario Tecnico/Specialista tecnico: 134 domande

Funzionario Avvocato: 114 domande

Funzionario Insegnante: 153 domande

Tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, come previsto dai bandi, fatta salva la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda.

Le prove si terranno alla “Città del Cinema”

L’amministrazione ha contestualmente definito il calendario delle prove scritte, che si svolgeranno presso la sede “Città del Cinema”, in Piazzale Anna De Lauro Matera, a Foggia.

Date e orari delle prove:

Addetto ai servizi generali per l’infanzia (FG03/2025) → 1 dicembre 2025, ore 8:30

Funzionario Amministrativo (FG04/2025) → 2 dicembre 2025, ore 8:30 e 12:00

Funzionario Contabile/Specialista economico-statistico (FG05/2025) → 3 dicembre 2025, ore 12:00

Funzionario Tecnico/Specialista tecnico (FG06/2025) → 3 dicembre 2025, ore 8:30

Funzionario Avvocato (FG07/2025) → 1 dicembre 2025, ore 15:00

Funzionario Insegnante (FG08/2025) → 1 dicembre 2025, ore 12:00

Per tutti i profili è prevista una prova scritta; soltanto per il profilo “Addetto ai servizi generali per l’infanzia” tale prova costituisce l’unico esame previsto. Le eventuali prove orali per gli altri profili saranno programmate successivamente dalle commissioni esaminatrici.

Il provvedimento evidenzia il rispetto delle normative in materia di concorsi pubblici, anticorruzione e protezione dei dati personali. Non risultano cause di conflitto di interesse né per l’istruttore dell’atto né per il dirigente responsabile. La determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, come previsto dal regolamento comunale.

L’avvio della fase d’esame rappresenta un passaggio significativo nel percorso avviato con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027, che comprende la programmazione assunzionale dell’Ente. L’Amministrazione comunale ribadisce, nel provvedimento, l’intenzione di procedere rapidamente con tutte le fasi concorsuali.

