Foggia, trent’anni di impegno contro l’usura: 5 mila famiglie aiutate

Cinquemila famiglie assistite e oltre 16 milioni di euro erogati per prestiti finalizzati a ristrutturare debiti opprimenti: sono i numeri che raccontano trent’anni di attività della Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia, celebrati al teatro Giordano alla presenza del ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

«Questi numeri rappresentano persone, affanni e riscatti, tragedie evitate – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Pippo Cavaliere – La presenza del ministro dimostra che lo Stato c’è ed è vicino a chi si rivolge alla Fondazione. Il nostro fiore all’occhiello sono le costituzioni di parte civile, 30 processi affrontati con successo, tra cui il Processo Baccus, confermando condanne con l’aggravante del metodo mafioso».

L’arcivescovo di Foggia, Mons. Giorgio Ferretti, ha sottolineato l’importanza di avere il coraggio di denunciare e ha evidenziato come la provincia rischi di essere schiacciata dalla povertà e dal pizzo, «la mafia impone il pizzo come uno Stato parallelo. Questa terra anela riscatto».

Per Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale Antiusura, «dare credito significa dare fiducia a chi è schiacciato dai debiti, spesso con più di 17 finanziarie. Le denunce restano poche per paura, ma una soluzione è possibile».

Maria Grazia Nicolò, commissaria del Governo per l’antiracket, antiriciclaggio e antiusura, ha evidenziato come le vittime vivano in isolamento e soggiogamento.

Il ministro Piantedosi ha ricordato che l’usura è una violenza sottile, alimentata dall’assenza di credito legale, dalla perdita del lavoro o da eventi familiari imprevisti, e ha sottolineato come lo Stato debba garantire risposte tempestive per prevenire l’illegalità. «La lotta all’usura è amore per la libertà e la coesione della comunità. La fiducia e la cultura della responsabilità devono partire da scuole, parrocchie e famiglie», ha aggiunto il ministro.

Il convegno ha incluso anche un momento teatrale con il monologo di Michele Di Virgilio sul dramma del gioco d’azzardo e la premiazione dei 30 volontari della Fondazione, simbolicamente insigniti di una chiave dal presidente Cavaliere, a testimonianza del loro impegno nella comunità.

