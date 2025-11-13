Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente all’asilo nido: un bambino di 2 anni muore soffocato
12 Novembre 2025 - ore  15:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, trent’anni di impegno contro l’usura: 5 mila famiglie aiutate

USURA Foggia, trent’anni di impegno contro l’usura: 5 mila famiglie aiutate

I trent’anni di attività della Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia celebrati al teatro Giordano

Foggia, trent’anni di impegno contro l’usura: 5 mila famiglie aiutate

Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogioro.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Cinquemila famiglie assistite e oltre 16 milioni di euro erogati per prestiti finalizzati a ristrutturare debiti opprimenti: sono i numeri che raccontano trent’anni di attività della Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia, celebrati al teatro Giordano alla presenza del ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

«Questi numeri rappresentano persone, affanni e riscatti, tragedie evitate – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Pippo Cavaliere – La presenza del ministro dimostra che lo Stato c’è ed è vicino a chi si rivolge alla Fondazione. Il nostro fiore all’occhiello sono le costituzioni di parte civile, 30 processi affrontati con successo, tra cui il Processo Baccus, confermando condanne con l’aggravante del metodo mafioso».

L’arcivescovo di Foggia, Mons. Giorgio Ferretti, ha sottolineato l’importanza di avere il coraggio di denunciare e ha evidenziato come la provincia rischi di essere schiacciata dalla povertà e dal pizzo, «la mafia impone il pizzo come uno Stato parallelo. Questa terra anela riscatto».

Per Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale Antiusura, «dare credito significa dare fiducia a chi è schiacciato dai debiti, spesso con più di 17 finanziarie. Le denunce restano poche per paura, ma una soluzione è possibile».

Maria Grazia Nicolò, commissaria del Governo per l’antiracket, antiriciclaggio e antiusura, ha evidenziato come le vittime vivano in isolamento e soggiogamento.

Il ministro Piantedosi ha ricordato che l’usura è una violenza sottile, alimentata dall’assenza di credito legale, dalla perdita del lavoro o da eventi familiari imprevisti, e ha sottolineato come lo Stato debba garantire risposte tempestive per prevenire l’illegalità. «La lotta all’usura è amore per la libertà e la coesione della comunità. La fiducia e la cultura della responsabilità devono partire da scuole, parrocchie e famiglie», ha aggiunto il ministro.

Il convegno ha incluso anche un momento teatrale con il monologo di Michele Di Virgilio sul dramma del gioco d’azzardo e la premiazione dei 30 volontari della Fondazione, simbolicamente insigniti di una chiave dal presidente Cavaliere, a testimonianza del loro impegno nella comunità.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO