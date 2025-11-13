Foggia, via ai lavori per l’Anfiteatro Mediterraneo: il Comune riconosce un’anticipazione da 828mila euro

Il progetto di recupero dell’Anfiteatro Mediterraneo di via Mario Mazzei entra nella fase operativa. Con una determinazione dirigenziale del 13 novembre 2025, il Comune di Foggia ha riconosciuto al Consorzio Stabile Oscar l’anticipazione contrattuale del 20 per cento sull’importo dei lavori, pari a 753.349,70 euro oltre IVA al 10 per cento, per un totale complessivo di 828.684,67 euro.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, nasce nell’ambito del programma nazionale “Italia City Branding 2020”, con cui la Presidenza del Consiglio – Struttura di missione Investitalia – ha finanziato la progettazione definitiva ed esecutiva per l’adeguamento funzionale, strutturale, impiantistico, acustico, antincendio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’Anfiteatro Mediterraneo, da anni in stato di abbandono. Al contributo statale si è aggiunto un finanziamento regionale per gli investimenti in opere pubbliche ex legge 145/2018, pari a 6 milioni di euro.

Negli ultimi anni il Comune ha portato avanti un percorso articolato: affidamento dei servizi di progettazione e aggiornamento prezzi, verifica del progetto esecutivo, approvazione degli elaborati e attivazione della centrale di committenza Invitalia per la gestione della gara d’appalto. La procedura, espletata secondo il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), si è chiusa con l’aggiudicazione al Consorzio Stabile Oscar, a fronte di un ribasso del 22,5 per cento rispetto alla base d’asta, per un importo contrattuale di 3.766.748,50 euro per lavori, di cui 104.340,94 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un totale di 4.143.423,35 euro.

Il cantiere è stato formalmente consegnato in due fasi: una consegna parziale il 30 settembre 2025 e la consegna complessiva il 15 ottobre 2025, data da cui decorre l’effettivo inizio dei lavori. Nei giorni successivi il direttore dei lavori, l’ingegnera–architetta Irene Licari, ha emesso il primo ordine di servizio, mentre l’impresa ha presentato richiesta di anticipazione del prezzo ai sensi dell’articolo 125 del Codice dei contratti, corredata da una polizza fideiussoria a garanzia, emessa da Credendo – Guarantees & Speciality Risks per l’importo di 768.416,70 euro, comprensivo degli interessi legali sul periodo di recupero dell’anticipazione.

La determinazione dirigenziale dà atto della regolarità del DURC del consorzio, dell’iscrizione nella “white list” antimafia della Prefettura di Potenza, dell’assenza di riserve in sede di consegna lavori e del rispetto delle procedure di trasparenza, anticorruzione e tutela dei dati personali previste dal PIAO comunale e dal GDPR. La somma oggetto di anticipazione trova copertura sul capitolo 3327010 del bilancio di previsione 2025–2027, su impegni già assunti con precedenti provvedimenti.

Il riconoscimento dell’anticipazione non coincide con la liquidazione immediata: il documento specifica infatti che il pagamento avverrà con separato atto di liquidazione, previa presentazione della fattura elettronica. Intanto il Comune conferma la composizione dell’Ufficio di Direzione lavori, con la stessa Licari nel ruolo di direttrice dei lavori e RUP, affiancata dal direttore operativo e dal coordinatore della sicurezza in esecuzione. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è riportare l’Anfiteatro Mediterraneo a una piena funzionalità, trasformandolo da “cantiere incompiuto” a infrastruttura culturale fruibile, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione e dagli organismi finanziatori.

A cura di Giovanna Tambo.