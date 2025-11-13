La UilTrasporti Molise sottolinea l’importanza di attuare servizi autobus diretti e regolari tra il Molise e l’aeroporto di Foggia, in vista dell’avvio della nuova tratta Foggia–Roma Fiumicino, prevista nei primi mesi del 2026. Secondo il sindacato, questo collegamento rappresenta un passo decisivo per la mobilità regionale, favorendo cittadini, studenti e lavoratori pendolari, oltre a incentivare turismo e sviluppo economico.

Il coordinatore regionale, Stefano Marinelli, evidenzia come l’integrazione tra trasporto aereo e gomma possa superare l’isolamento logistico del Molise e creare nuove opportunità occupazionali e commerciali. La UilTrasporti Molise parteciperà all’evento “Cargo aereo in Decollo – Visioni strategiche per il futuro”, in programma il 20 novembre all’Aeroporto d’Abruzzo, per discutere con istituzioni e operatori delle strategie di sviluppo del trasporto merci nel Centro-Sud Italia.

Il sindacato ribadisce la disponibilità a collaborare con la Regione per soluzioni concrete e sostenibili che garantiscano un sistema di trasporto intermodale efficace, collegando il territorio molisano alle principali infrastrutture aeroportuali.

Lo riporta termolionline.it.