13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

13 Novembre 2025 - ore  13:00

RINNOVO Governo, Zangrillo annuncia l’addio al rinnovo della carta d’identità per gli over 70

L’obiettivo del provvedimento è quello di “rendere più semplice la vita ai cittadini”, riducendo burocrazia e adempimenti

Governo, Zangrillo annuncia l'addio al rinnovo della carta d’identità per gli over 70

Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Attualità // Cronaca //

Il nuovo decreto semplificazioni sarà presentato nei prossimi giorni in Parlamento e conterrà una misura destinata a incidere direttamente sulla vita quotidiana di milioni di cittadini: l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70.

Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo al programma “Next Economy” su Giornale Radio. L’obiettivo del provvedimento, ha spiegato il ministro, è quello di “rendere più semplice la vita ai cittadini”, riducendo burocrazia e adempimenti per le fasce di età più anziane.

Lo riporta ansa.it.

  1. L’idea non mi sembra affatto barbina. Anzi, la trovo utile ed efficace per buona parte dei cittadini, anche se io avrei anticipato agli over 60 questo tipo di provvedimento.

