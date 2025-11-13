Governo, Zangrillo annuncia l'addio al rinnovo della carta d’identità per gli over 70

Il nuovo decreto semplificazioni sarà presentato nei prossimi giorni in Parlamento e conterrà una misura destinata a incidere direttamente sulla vita quotidiana di milioni di cittadini: l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70.

Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo al programma “Next Economy” su Giornale Radio. L’obiettivo del provvedimento, ha spiegato il ministro, è quello di “rendere più semplice la vita ai cittadini”, riducendo burocrazia e adempimenti per le fasce di età più anziane.

Lo riporta ansa.it.