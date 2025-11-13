Edizione n° 5884

13 Novembre 2025

13 Novembre 2025

Il 29 aprile 2026 arriverà nelle sale italiane “Il Diavolo veste Prada 2”, atteso sequel del celebre film con Meryl Streep e Anne Hathaway

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Attualità // Cinema //

Il 29 aprile 2026 arriverà nelle sale italiane “Il Diavolo veste Prada 2”, atteso sequel del celebre film con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il primo trailer, accompagnato dalle note di “Vogue” di Madonna, mostra Andy Sachs (Anne Hathaway) che incontra Miranda Priestly (Meryl Streep) in ascensore: la direttrice lancia un commento tagliente, “Ci hai messo parecchio”, un richiamo al suo carattere autoritario e al lungo atteso ritorno sul grande schermo dopo 19 anni.

La trama
I dettagli sulla trama rimangono riservati, ma dalle prime immagini si intuiscono alcuni elementi: un tappeto azzurro, flash di fotografi e soprattutto il ritorno di Miranda Priestley al comando della rivista Runway, che dovrà affrontare le sfide imposte dalla crisi del mercato della carta stampata.

Il cast
Dietro la macchina da presa torna David Frankel, con sceneggiatura di Aline Brosh McKenna. Accanto ai volti noti si aggiungono nuove star come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Alcuni rumor parlano anche di Lady Gaga avvistata sul set.

Meryl Streep e il metodo Miranda
Meryl Streep ha definito la sua esperienza sul set come un “trauma”, dovuto all’utilizzo del cosiddetto metodo recitativo di Strasberg, Adler e Meisner: “È stato orribile! Sentivo tutti che ridevano mentre io ero depressa. È il prezzo che paghi per essere il capo!” ha confessato l’attrice, promettendo che sarebbe stata l’ultima volta per quel tipo di approccio.

Il film originale
Il primo “Diavolo veste Prada” (2006) è stato un enorme successo, incassando quasi 125 milioni di dollari in Nord America e oltre 326 milioni a livello globale, con due nomination agli Oscar, tra cui quella a Meryl Streep come miglior attrice.

Il sequel promette quindi di riportare sul grande schermo la tensione, l’eleganza e la durezza del mondo della moda, riunendo Miranda e Andy in un atteso ritorno che appassionerà i fan di tutto il mondo.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

