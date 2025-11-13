Juve, il paradosso del mercato: gli ex brillano più dei nuovi arrivati

Il mercato estivo della Juventus sta mostrando un paradosso evidente: i nuovi acquisti faticano a incidere, mentre alcuni giocatori ceduti hanno già trovato continuità e rendimento nei loro nuovi club.

Finora, David, Openda, Joao Mario e Zhegrova hanno collezionato complessivamente 1769 minuti in campo, con un bottino di appena un gol e tre assist. Numeri modesti che evidenziano le difficoltà delle novità bianconere nel trovare il ritmo giusto.

Il confronto con chi ha lasciato Torino è impietoso. Samuel Mbangula, 21enne belga passato al Werder Brema per 10 milioni, ha già realizzato 3 gol e 3 assist in 9 partite di Bundesliga. Nicolò Savona al Nottingham Forest, dopo un infortunio, sta trovando continuità e apprezza l’esperienza in Premier League. Douglas Luiz invece, sempre in Inghilterra, ha disputato 7 partite tra Premier, Europa League e EFL Cup, segnando un assist.

Altri ex bianconeri si stanno mettendo in luce: Timothy Weah ha già messo a segno un gol in Champions League e un assist in Ligue1 con il Marsiglia, mentre Alberto Costa ha realizzato 5 assist in 9 partite di campionato con il Porto, giocando 705 minuti, quasi 500 in più di Joao Mario, ancora fermo all’ombra della Juventus.

Il quadro è chiaro: gli addii estivi hanno trovato più rapidamente spazio e continuità, mentre i nuovi arrivi devono ancora dimostrare di poter incidere in modo decisivo per i bianconeri.

Lo riporta gazzetta.it.