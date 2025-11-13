Edizione n° 5883

Home // Cronaca // “La nave più bella del mondo”: Foggia celebra l’ing. Francesco Rotundi e l’Amerigo Vespucci

VESPUCCI “La nave più bella del mondo”: Foggia celebra l’ing. Francesco Rotundi e l’Amerigo Vespucci

Francesco Paolo Rotundi noto per essere stato il progettista dell’Amerigo Vespucci, considerata la nave più bella del mondo

"La nave più bella del mondo": Foggia celebra l'ing. Francesco Rotundi e l'Amerigo Vespucci

L’Ammiraglio Francesco Rotundi - Fonte Immagine: vitawebtv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Domenica 16 novembre, Foggia rende omaggio a Francesco Paolo Rotundi, ingegnere e generale della Marina Militare Italiana, noto per essere stato il progettista dell’Amerigo Vespucci, considerata la nave più bella del mondo. L’anno segna il 140° anniversario della nascita e l’80° della morte dell’ingegnere foggiano, profondamente legato alla sua città e alla parrocchia di Gesù e Maria.

Le celebrazioni inizieranno con la Santa Messa in sua memoria presso la parrocchia di Gesù e Maria alle ore 12. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, il Teatro Giordano ospiterà un evento condotto dal giornalista e blogger Geppe Inserra. Interverranno tra gli altri il presidente dell’Ottava Commissione Cultura Italo Pontone, la sindaca Maria Aida Episcopo, il prefetto Paolo Giovanni Grieco, rappresentanti del Comando Marittimo Interregionale Sud di Taranto, il direttore della rivista ‘Diomede’ Maurizio De Tullio, e l’ammiraglio Donato Marzano.

Foggia celebra l’ing. Francesco Rotundi

Alle ore 19.45 è previsto il concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Sud di Taranto, diretto dal maestro 1° Lgt Michele Di Sabato.

Durante la manifestazione saranno presenti la casa editrice Scripta Maneant con pubblicazioni dedicate alla Vespucci, e il Circolo Filatelico Numismatico Dauno, che esporrà cartoline commemorative e un foglietto erinnofilo dedicati a Rotundi e alla nave. Sarà inoltre visibile una copia del progetto originale dell’Amerigo Vespucci.

