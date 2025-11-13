Edizione n° 5884

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

ELEZIONI PUGLIA // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto
13 Novembre 2025 - ore  13:00

Lecce brillante contro il Manfredonia: 5-1. E il club sipontino celebra un legame che cresce

CON DI FRANCESCO Lecce brillante contro il Manfredonia: 5-1. E il club sipontino celebra un legame che cresce

La sfida odierna non è stata soltanto un test tecnico-tattico. Dal Manfredonia è arrivata una riflessione più ampia, che racconta il peso simbolico e progettuale dell’evento.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Manfredonia // Sport //

Il Lecce approfitta della pausa per gli impegni delle Nazionali per mettere minuti nelle gambe e testare le soluzioni studiate da mister Eusebio Di Francesco. Al Via del Mare i giallorossi superano il Manfredonia con un netto 5-1, in un match utile per consolidare ritmo, idee e condizione.

La formazione salentina ha mostrato buon dinamismo e varietà di manovra, mentre per Banda è stata programmata una seduta personalizzata. Un lavoro mirato che rientra nella gestione quotidiana del suo percorso fisico.

Il valore dell’amichevole secondo il Manfredonia Calcio

La sfida odierna non è stata soltanto un test tecnico-tattico. Dal Manfredonia è arrivata una riflessione più ampia, che racconta il peso simbolico e progettuale dell’evento.

In una nota ufficiale, il club sipontino ha sottolineato come l’invito del Lecce rappresenti «molto più di un semplice allenamento»:
un riconoscimento al percorso di crescita che la società sta portando avanti, fondato su programmazione, sviluppo strutturale e valorizzazione dei giovani. Un lavoro che sta attirando attenzione anche fuori dai confini regionali.

L’incontro tra i due patron, Saverio Damiani e Gianni Rotice, ha consolidato un rapporto basato su stima e condivisione di valori, aprendo possibili prospettive di collaborazione futura.

Sul campo, il Manfredonia ha dimostrato maturità e personalità, ma per il club l’aspetto tecnico passa in secondo piano rispetto al valore simbolico dell’esperienza. «È un motivo di orgoglio per tutta la comunità: un progetto che cresce, un’identità che si rafforza», sottolinea l’Area Comunicazione.

Il ringraziamento finale all’U.S. Lecce per ospitalità e disponibilità ribadisce l’importanza di una giornata che, nelle parole del club sipontino, ricorda «quanto lontano possa arrivare un progetto costruito con serietà, impegno e visione».

