Lucca: cinque neonati nati nella stessa notte all’ospedale San Luca

Nella notte tra l’11 e il 12 novembre, cinque bambini sono venuti alla luce all’ospedale San Luca di Lucca, tutti con parto naturale. Tra i nuovi nati ci sono una femmina, Amelie, e quattro maschi, Andrea, Edoardo, Aki Shayel e Nicolò, che hanno portato allegria e vita al reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Il direttore della struttura, Gian Luca Bracco, e la coordinatrice delle ostetriche, Valentina Salvatore, hanno espresso il loro ringraziamento a medici, ostetriche, infermiere e operatori socio-sanitari, sottolineando la competenza e la dedizione dimostrate durante una notte particolarmente intensa.

Bracco ha dichiarato: “Si tratta di momenti di grande emozione perché alla fatica legata ai ritmi intensi di lavoro si aggiunge la gioia per questi nuovi nati che si affacciano al mondo”. Tra i parti, uno è stato particolarmente significativo: una mamma ha dato alla luce naturalmente il proprio bambino dopo un precedente taglio cesareo, a dimostrazione della professionalità e del lavoro di squadra dell’ospedale.

La dottoressa Giovanna Simi ha seguito tutti e cinque i parti, confermando la fiducia della cittadinanza nell’ospedale San Luca, struttura scelta anche da mamme non residenti. L’ospedale dispone di cinque moderne sale parto, garantendo alle future mamme un’esperienza sicura e naturale, con partoanalgesia, allattamento al seno e permanenza del neonato in stanza con la madre giorno e notte.

Lo riporta ansa.it.