Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente all’asilo nido: un bambino di 2 anni muore soffocato
12 Novembre 2025 - ore  15:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, cartelli “Gatti in attraversamento”. “Grazie di cuore ai volontari che amano i randagi”

INIZIATIVA Manfredonia, cartelli “Gatti in attraversamento”. “Grazie di cuore ai volontari che amano i randagi”

Rallentare, soprattutto in presenza di segnaletica evidente, significa: evitare tragedie, rispettare la vita degli animali

Manfredonia, cartelli “Gatti in attraversamento”. "Grazie di cuore ai volontari che amano i randagi"

Manfredonia, cartelli “Gatti in attraversamento”. "Grazie di cuore ai volontari che amano i randagi"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nelle ultime settimane, a Manfredonia, sono comparsi nuovi cartelli con la scritta “Attenzione – Gatti in attraversamento” in aree particolarmente frequentate della città: il Parco degli Aranci, ponte zona mercato settimanale, via della Cueva a Siponto. Un’iniziativa nata grazie alla dedizione di un gruppo di volontari locali, impegnati da anni nella tutela delle colonie feline del territorio.

A Manfredonia – così come in molte città italiane – il numero di gatti randagi investiti è purtroppo elevato. Le zone del Parco degli Aranci e di Via della Cueva sono attraversate ogni giorno da automobilisti che, spesso inconsapevoli della presenza degli animali, procedono a velocità tali da rappresentare un grave rischio.

Per questo i volontari hanno scelto proprio queste due aree per installare i cartelli: si tratta di punti sensibili dove i gatti si muovono frequentemente, sia per cercare cibo sia per raggiungere i punti di riparo delle colonie presenti.
Dietro questa iniziativa c’è il lavoro costante di persone che, senza alcun tornaconto, si prendono cura dei gatti randagi della città.

Il loro operato comprende: nutrizione quotidiana delle colonie, sterilizzazioni quando possibile, cure veterinarie, monitoraggio delle zone a rischio, segnalazioni alle autorità competenti. Tutto a spese dei volontari, che non chiedono fondi, incremento di entrate, né rinviano o fingono di non leggere le segnalazioni, ma solo collaborazione. L’affissione dei cartelli è un gesto semplice ma determinante: avvisa gli automobilisti e riduce drasticamente il rischio di incidenti, salvando ogni giorno la vita a molti animali.

I cartelli posizionati al Parco degli Aranci e in Via della Cueva non sono meri avvisi: rappresentano un invito alla responsabilità. Rallentare, soprattutto in presenza di segnaletica evidente, significa: evitare tragedie, rispettare la vita degli animali, favorire una convivenza più sicura tra cittadini e fauna urbana. Anche un solo secondo in più può fare la differenza tra salvare o perdere una vita.

Le foto dei cartelli stanno già circolando e suscitando apprezzamento: molti residenti hanno elogiato l’iniziativa come un “piccolo grande gesto” di civiltà. L’esempio del Parco degli Aranci e di Via della Cueva dimostra che la sensibilità verso gli animali a Manfredonia è viva e concreta. Grazie ai volontari, la città fa un passo avanti importante nella tutela dei suoi amici a quattro zampe.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO