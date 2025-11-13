Manfredonia, cartelli “Gatti in attraversamento”. "Grazie di cuore ai volontari che amano i randagi"

Nelle ultime settimane, a Manfredonia, sono comparsi nuovi cartelli con la scritta “Attenzione – Gatti in attraversamento” in aree particolarmente frequentate della città: il Parco degli Aranci, ponte zona mercato settimanale, via della Cueva a Siponto. Un’iniziativa nata grazie alla dedizione di un gruppo di volontari locali, impegnati da anni nella tutela delle colonie feline del territorio.

A Manfredonia – così come in molte città italiane – il numero di gatti randagi investiti è purtroppo elevato. Le zone del Parco degli Aranci e di Via della Cueva sono attraversate ogni giorno da automobilisti che, spesso inconsapevoli della presenza degli animali, procedono a velocità tali da rappresentare un grave rischio.

Per questo i volontari hanno scelto proprio queste due aree per installare i cartelli: si tratta di punti sensibili dove i gatti si muovono frequentemente, sia per cercare cibo sia per raggiungere i punti di riparo delle colonie presenti.

Dietro questa iniziativa c’è il lavoro costante di persone che, senza alcun tornaconto, si prendono cura dei gatti randagi della città.

Il loro operato comprende: nutrizione quotidiana delle colonie, sterilizzazioni quando possibile, cure veterinarie, monitoraggio delle zone a rischio, segnalazioni alle autorità competenti. Tutto a spese dei volontari, che non chiedono fondi, incremento di entrate, né rinviano o fingono di non leggere le segnalazioni, ma solo collaborazione. L’affissione dei cartelli è un gesto semplice ma determinante: avvisa gli automobilisti e riduce drasticamente il rischio di incidenti, salvando ogni giorno la vita a molti animali.

I cartelli posizionati al Parco degli Aranci e in Via della Cueva non sono meri avvisi: rappresentano un invito alla responsabilità. Rallentare, soprattutto in presenza di segnaletica evidente, significa: evitare tragedie, rispettare la vita degli animali, favorire una convivenza più sicura tra cittadini e fauna urbana. Anche un solo secondo in più può fare la differenza tra salvare o perdere una vita.

Le foto dei cartelli stanno già circolando e suscitando apprezzamento: molti residenti hanno elogiato l’iniziativa come un “piccolo grande gesto” di civiltà. L’esempio del Parco degli Aranci e di Via della Cueva dimostra che la sensibilità verso gli animali a Manfredonia è viva e concreta. Grazie ai volontari, la città fa un passo avanti importante nella tutela dei suoi amici a quattro zampe.