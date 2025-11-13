Edizione n° 5884

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

ELEZIONI PUGLIA // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto
13 Novembre 2025 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cultura // Manfredonia. “Dialogo Libero”, la cultura come motore di identità e sviluppo

PALUMBO Manfredonia. “Dialogo Libero”, la cultura come motore di identità e sviluppo

Sabato 15 novembre alle 19 l’incontro “A Casa di Libero” con Libero Palumbo e l’assessora Graziamaria Starace

Manfredonia. “Dialogo Libero”, la cultura come motore di identità e sviluppo

Libero Palumbo - Fonte Immagine: Facebook, Libero Palumbo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Cultura // Manfredonia //

La cultura come strumento di partecipazione, crescita e visione per il futuro del territorio. Sarà questo il filo conduttore del nuovo appuntamento di “Dialogo Libero – Cultura in rete: persone, progetti, futuro”, in programma sabato 15 novembre alle ore 19 presso “A Casa di Libero”.

L’iniziativa, promossa da Libero Palumbo, intende aprire uno spazio di ascolto e confronto dedicato alle politiche culturali e ai processi di co-progettazione, considerati leve strategiche per lo sviluppo locale. Accanto a Palumbo interverrà Graziamaria Starace, Assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Vieste e candidata, come lui, nella lista Decaro Presidente.

Durante l’incontro si discuterà di come la cultura, se adeguatamente sostenuta e integrata nelle politiche pubbliche, possa generare nuove energie per le comunità: dalla valorizzazione dell’identità territoriale alla creazione di opportunità professionali, fino alla costruzione di percorsi dedicati ai giovani.

“Una terra che investe nella cultura è una terra che crede nel proprio futuro”, è il messaggio che accompagnerà la serata, pensata come momento di partecipazione aperta a cittadini, operatori culturali, associazioni e a tutti coloro che desiderano contribuire a un modello di sviluppo basato sull’innovazione sociale e sul patrimonio culturale.

L’appuntamento rientra nel percorso di incontri che Palumbo sta promuovendo per approfondire temi centrali per il territorio e per coinvolgere la comunità in un progetto condiviso.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO