Manfredonia. “Dialogo Libero”, la cultura come motore di identità e sviluppo

La cultura come strumento di partecipazione, crescita e visione per il futuro del territorio. Sarà questo il filo conduttore del nuovo appuntamento di “Dialogo Libero – Cultura in rete: persone, progetti, futuro”, in programma sabato 15 novembre alle ore 19 presso “A Casa di Libero”.

L’iniziativa, promossa da Libero Palumbo, intende aprire uno spazio di ascolto e confronto dedicato alle politiche culturali e ai processi di co-progettazione, considerati leve strategiche per lo sviluppo locale. Accanto a Palumbo interverrà Graziamaria Starace, Assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Vieste e candidata, come lui, nella lista Decaro Presidente.

Durante l’incontro si discuterà di come la cultura, se adeguatamente sostenuta e integrata nelle politiche pubbliche, possa generare nuove energie per le comunità: dalla valorizzazione dell’identità territoriale alla creazione di opportunità professionali, fino alla costruzione di percorsi dedicati ai giovani.

“Una terra che investe nella cultura è una terra che crede nel proprio futuro”, è il messaggio che accompagnerà la serata, pensata come momento di partecipazione aperta a cittadini, operatori culturali, associazioni e a tutti coloro che desiderano contribuire a un modello di sviluppo basato sull’innovazione sociale e sul patrimonio culturale.

L’appuntamento rientra nel percorso di incontri che Palumbo sta promuovendo per approfondire temi centrali per il territorio e per coinvolgere la comunità in un progetto condiviso.

A cura di Michele Solatia.