Edizione n° 5884

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

ELEZIONI PUGLIA // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto
13 Novembre 2025 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, “La Notte dello Sport – Natale 2025”: l’amministrazione comunale convoca le associazioni

SPORT Manfredonia, “La Notte dello Sport – Natale 2025”: l’amministrazione comunale convoca le associazioni

La riunione organizzativa si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Palazzo San Domenico

Manfredonia, “La Notte dello Sport – Natale 2025”: l'amministrazione comunale convoca le associazioni

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

L’Amministrazione comunale di Manfredonia invita associazioni sportive e scuole di ballo a partecipare a un incontro preliminare in vista dell’evento “La Notte dello Sport – Natale 2025”, previsto durante le festività natalizie.

La riunione organizzativa si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Palazzo San Domenico. A coordinare l’incontro saranno il consigliere delegato allo sport Nicola Mangano e la consigliera Antonietta D’Anzeris.

L’obiettivo dell’incontro è definire modalità di partecipazione, idee e aspetti logistici, con l’intento di realizzare un evento che valorizzi il tessuto sportivo locale, promuova il movimento, il benessere e la collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

«L’incontro punta a condividere proposte e soluzioni organizzative per dar vita a una serata dedicata allo sport e alla promozione delle associazioni locali, in un clima di festa e partecipazione verso il Natale», dichiarano Mangano e D’Anzeris.

La partecipazione è aperta a tutti i responsabili e referenti delle associazioni sportive e scuole di ballo interessati a prendere parte alla manifestazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO