Manfredonia, “La Notte dello Sport – Natale 2025”: l'amministrazione comunale convoca le associazioni

L’Amministrazione comunale di Manfredonia invita associazioni sportive e scuole di ballo a partecipare a un incontro preliminare in vista dell’evento “La Notte dello Sport – Natale 2025”, previsto durante le festività natalizie.

La riunione organizzativa si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Palazzo San Domenico. A coordinare l’incontro saranno il consigliere delegato allo sport Nicola Mangano e la consigliera Antonietta D’Anzeris.

L’obiettivo dell’incontro è definire modalità di partecipazione, idee e aspetti logistici, con l’intento di realizzare un evento che valorizzi il tessuto sportivo locale, promuova il movimento, il benessere e la collaborazione tra le diverse realtà del territorio.

«L’incontro punta a condividere proposte e soluzioni organizzative per dar vita a una serata dedicata allo sport e alla promozione delle associazioni locali, in un clima di festa e partecipazione verso il Natale», dichiarano Mangano e D’Anzeris.

La partecipazione è aperta a tutti i responsabili e referenti delle associazioni sportive e scuole di ballo interessati a prendere parte alla manifestazione.