La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emanato una nuova ordinanza che disciplina in maniera puntuale la pesca della vongola Venus spp. (Chamelea gallina) sul tratto di mare compreso tra Foce Aloisa e la costa sud di Manfredonia. Il provvedimento, firmato dal comandante Marco Pepe, nasce dalle richieste del “Consorzio Molluschi Nord Gargano” e segue mesi di valutazioni tecnico-scientifiche, verifiche sull’andamento della risorsa e procedure amministrative necessarie al rilascio dell’autorizzazione.

L’ordinanza consente 30 giorni di attività a partire dal 13 novembre 2025, limitatamente ai lunedì e ai giovedì, in un’area definita da coordinate geografiche pubblicate in allegato. Sul documento cartografico si evidenzia l’areale autorizzato in blu e la zona AR4 di rigetto in rosso, come evidenziato nella Figura 1 (pag. 5).

Le imbarcazioni autorizzate al prelievo sono tre: Lupetto (MF 3300), Piccolo Rocco II (MF 3286) e Stella Azzurra (MF 3351), ognuna con un tetto massimo di 250 kg di prodotto al giorno. Resta in vigore il divieto assoluto di pesca a meno di 0,3 miglia nautiche dalla costa, come previsto dalle normative europee e nazionali sulla tutela delle risorse marine.

Particolare attenzione è destinata alle condizioni meteo-marine: eventuali recuperi delle giornate non lavorate potranno avvenire solo previa comunicazione del Presidente del Consorzio alla Capitaneria tramite PEC, senza possibilità di cumulo. L’ordinanza definisce inoltre le regole per la pesca del cannolicchio (Ensis minor), stabilendo limiti di cattura, orari di uscita e rientro, e obblighi di tracciamento dei dati tramite l’“Allegato A” del D.M. 29 gennaio 2018.

Il documento riveste una notevole importanza per il comparto locale: da un lato consente ai pescatori di tornare in mare in un periodo cruciale per la filiera; dall’altro introduce una disciplina stringente finalizzata a evitare il sovrasfruttamento della risorsa, in linea con i più recenti pareri scientifici del Consorzio (22 settembre e 27 ottobre 2025).

Un equilibrio difficile ma necessario, che punta a garantire reddito agli operatori e tutela dell’ecosistema marino, in un’area da anni al centro di studi e monitoraggi.