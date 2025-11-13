Manfredonia, roghi di rifiuti nel mercato ortofrutticolo: intervengono le Guardie Ambientali Italiane

Un episodio grave e sconcertante si è verificato nelle scorse ore a Manfredonia. Una densa colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione delle Guardie Ambientali Italiane, che si sono immediatamente dirette verso la zona del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di viale Padre Pio.

Giunte sul posto, le Guardie hanno scoperto che all’interno dell’area erano in corso roghi di cassette in plastica e legno, appiccati in uno spazio pubblico e dunque potenzialmente pericolosi per operatori, cittadini e per l’ambiente circostante.

Un atto di grave inciviltà

L’episodio, definito “gravissimo” dal responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, rappresenta un atto di profonda inciviltà, tanto più preoccupante perché avvenuto in un luogo pubblico e frequentato quotidianamente da lavoratori e utenti.

“Bruciare rifiuti, soprattutto plastica, non è solo un illecito ambientale, ma un attacco diretto alla salute di tutti”, ha dichiarato Manzella, sottolineando la pericolosità delle emissioni sprigionate dalla combustione incontrollata di materiali altamente inquinanti.

L’appello: interventi urgenti e tolleranza zero

Le Guardie Ambientali Italiane chiedono alle autorità competenti di intervenire con urgenza e fermezza, ponendo fine a una pratica illegale che continua a mettere in pericolo l’ambiente e la salute pubblica. “Non possiamo più aspettare — aggiunge Manzella —. Serve un controllo costante e una risposta decisa. La tutela del territorio e della salute dei cittadini deve essere una priorità”.

Il caso del mercato ortofrutticolo si inserisce in un quadro più ampio di criticità ambientali che, periodicamente, emergono sul territorio. Episodi come questo ricordano quanto sia necessario mantenere alta la guardia e sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto delle regole e della salvaguardia del bene comune.

A cura di Michele Solatia.