Edizione n° 5884

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

ELEZIONI PUGLIA // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto
13 Novembre 2025 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cultura // MiC: stanziati oltre 3,6 milioni di euro per i siti italiani UNESCO

UNESCO MiC: stanziati oltre 3,6 milioni di euro per i siti italiani UNESCO

Il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, ha approvato il decreto di finanziamento per interventi a favore dei siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

MiC: stanziati oltre 3,6 milioni di euro per i siti italiani UNESCO

ALBEROBELLO - Fonte: baritoday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Cultura // Manfredonia //
Il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, ha approvato il decreto di finanziamento per interventi a favore dei siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. L’importo complessivo delle risorse destinate ammonta a 3.620.374 euro, ripartiti tra due piani gestionali: il primo dedicato ai servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (1.900.374 euro) e il secondo agli interventi di valorizzazione dei siti UNESCO (1.720.000 euro).

Con questo intervento il Ministero della Cultura rafforza l’impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione internazionale dei siti italiani nella lista UNESCO, sostenendo al contempo anche la crescita culturale e turistica dei territori che li ospitano.

Il provvedimento rientra nel programma del Ministero volto alla promozione e tutela del patrimonio culturale nazionale all’estero, nell’ambito della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”. I fondi saranno destinati al sostegno di attività di gestione, conservazione e valorizzazione dei siti UNESCO distribuiti sul territorio italiano, con particolare attenzione alla manutenzione e al miglioramento dei servizi di fruizione e assistenza.

Qui l’elenco degli interventi finanziati a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Roma, 13 novembre 2025
Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO