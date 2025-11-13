MiC: stanziati oltre 3,6 milioni di euro per i siti italiani UNESCO

Con questo intervento il Ministero della Cultura rafforza l’impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione internazionale dei siti italiani nella lista UNESCO, sostenendo al contempo anche la crescita culturale e turistica dei territori che li ospitano.

Il provvedimento rientra nel programma del Ministero volto alla promozione e tutela del patrimonio culturale nazionale all’estero, nell’ambito della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”. I fondi saranno destinati al sostegno di attività di gestione, conservazione e valorizzazione dei siti UNESCO distribuiti sul territorio italiano, con particolare attenzione alla manutenzione e al miglioramento dei servizi di fruizione e assistenza.

Qui l’elenco degli interventi finanziati a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Roma, 13 novembre 2025

Ufficio Stampa e Comunicazione MiC