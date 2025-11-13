Edizione n° 5884

Home // Bari // Nell’Arena Vittoria di Bari si giocherà a rugby e football

ARENA VITTORIA Nell’Arena Vittoria di Bari si giocherà a rugby e football

La struttura concessa per un anno a due associazioni sportive

ARENA VITTORIA PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Bari // Santa Maradona Football Club //

ANSA. Saranno le associazioni dilettantistiche sportive Tigri rugby Bari 1980 e Navy seals Bari a utilizzare l’Arena della Vittoria nel prossimo anno.

Lo annuncia il Comune di Bari evidenziando che le due realtà si sono aggiudicate la concessione annuale dell’impianto temporaneamente dedicato alla pratica del rugby e del football americano.

Le associazioni potranno utilizzare anche i locali sottostanti la curva sud cioè due spogliatoi per le squadre, altrettanti più piccoli per gli arbitri, un locale infermeria e i bagni sottostanti la tribuna d’onore.
L’accordo prevede che le due associazioni provvedano alla manutenzione ordinaria del campo in erba e delle attrezzature funzionali alla sua salvaguardia, come l’impianto di irrigazione). Tra gli obblighi previsti anche “la pulizia di tutti gli spazi concessi, la concimazione periodica del manto erboso, il taglio dell’erba ogni dieci giorni, la tracciatura del rettangolo di gioco, la rigenerazione del campo da gioco con mezzi meccanici”. L’impianto sportivo sarà utilizzato da entrambe le associazioni sportive secondo un calendario programmato e condiviso che include anche la domenica, giornata in cui si disputano le partite di campionato.

