"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

ELEZIONI PUGLIA // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto
13 Novembre 2025 - ore  13:00

Neonato morto in culla termica, a giudizio parroco e tecnico

CULLA TERMICA Neonato morto in culla termica, a giudizio parroco e tecnico

Il piccolo fu trovato il 2 gennaio scorso dal titolare di un'impresa funebre che si trovava in chiesa per un funerale.

Bari, neonato morto nella culla termica: respinta la richiesta di patteggiamento del parroco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Bari // Cronaca //

Redazione ANSA. Il gup del tribunale di Bari ha rinviato a giudizio don Antonio Ruccia e Vincenzo Nanocchio, il parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari e il tecnico elettricista accusati di omicidio colposo per la morte di un bimbo di pochi giorni, che fu lasciato nella culla termica all’esterno della parrocchia.

Il piccolo fu trovato il 2 gennaio scorso dal titolare di un’impresa funebre che si trovava in chiesa per un funerale.
La morte avvenne per ipotermina perchè, secondo l’accusa, la culla non era dotata di adeguate misure che consentissero di allertare i soccorsi.

La gup Ilaria Casu aveva già respinto la richiesta di patteggiamento della pena (tre mesi con sospensione) che era stata avanzata dai difensori del parroco. Dopo il ritrovamento, e la commozione che aveva preso la città, il piccolo era stato chiamato ‘Angelo’ dal sindaco.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO