Il piccolo fu trovato il 2 gennaio scorso dal titolare di un’impresa funebre che si trovava in chiesa per un funerale.

La morte avvenne per ipotermina perchè, secondo l’accusa, la culla non era dotata di adeguate misure che consentissero di allertare i soccorsi.

La gup Ilaria Casu aveva già respinto la richiesta di patteggiamento della pena (tre mesi con sospensione) che era stata avanzata dai difensori del parroco. Dopo il ritrovamento, e la commozione che aveva preso la città, il piccolo era stato chiamato ‘Angelo’ dal sindaco.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA