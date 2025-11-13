Primo cuore artificiale impiantato al Policlinico di Foggia. Su un 68enne

Un paziente foggiano di 68 anni è il primo cittadino della provincia a vivere grazie ai battiti di un cuore artificiale. L’intervento, eseguito nei giorni scorsi dall’équipe del professor Domenico Paparella nella Cardiochirurgia del Policlinico Riuniti, rappresenta un traguardo storico per la sanità pugliese, elevando ulteriormente il livello di complessità e qualità dell’assistenza regionale.

Il paziente era ricoverato da tempo e già seguito dal centro per lo scompenso cardiaco. Dopo un peggioramento clinico con edema polmonare e ricovero in UTIC, i medici hanno valutato l’idoneità all’impianto, preparandolo all’intervento insieme al cardioanestesista Paolo Vetuschi. Il decorso post-operatorio procede regolarmente, sebbene la prudenza resti massima.

“È il primo impianto a Foggia, altri ne seguiranno – ha dichiarato Paparella –. La tempistica è fondamentale: l’intervento non solo prolungherà la vita del paziente, ma ne migliorerà in maniera significativa la qualità”.

Anche il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha sottolineato il valore dell’evento: “Gli investimenti in sanità diventano vite salvate. Questa équipe non solo funziona, ma fa scuola”.

Il Policlinico, inaugurato esattamente un anno fa nella sua nuova Cardiochirurgia, registra una media di 12 interventi a settimana e prevede di superare i 500 interventi nel 2026, come confermato dal commissario Giuseppe Pasqualone. Un polo d’eccellenza sempre più centrale nel panorama sanitario del Mezzogiorno.