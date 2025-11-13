Edizione n° 5883

Home // Foggia // Provincia di Foggia, riconosciuti debiti fuori bilancio per 965.676 euro dopo una sentenza su sinistro mortale

DEBITI Provincia di Foggia, riconosciuti debiti fuori bilancio per 965.676 euro dopo una sentenza su sinistro mortale

Il Consiglio provinciale di Foggia ha approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 965.676,99 euro

Provincia di Foggia, riconosciuti debiti fuori bilancio per 965.676 euro dopo una sentenza su sinistro mortale

Consiglio provinciale Foggia - fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Foggia // Politica //

Il Consiglio provinciale di Foggia ha approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 965.676,99 euro, derivanti da una sentenza esecutiva relativa a un sinistro stradale mortale. La decisione è contenuta nella deliberazione n. 18 del 7 novembre 2025, adottata dal Consiglio presieduto da Giuseppe Nobiletti, con la presenza del segretario generale Luigi Di Natale.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 194, comma 1, lettera a) del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che impone agli enti locali il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Nel caso specifico, si tratta di un complesso risarcitorio in favore degli eredi della vittima del sinistro, indicati in atti con omissis, cui si aggiungono spese legali, rivalutazione e interessi.

La somma deliberata comprende sia gli importi dovuti a titolo di danno non patrimoniale, sia le spese processuali di primo e secondo grado, oltre ai contributi unificati e agli interessi sulle spese legali. L’ammontare complessivo, pari a 965.676,99 euro, sarà imputato al capitolo 1437/00 del bilancio 2025, con le successive fasi di liquidazione e pagamento subordinate alla ratifica di una precedente variazione d’urgenza al bilancio (delibera presidenziale n. 138/2025).

Nel corso della seduta, il Consiglio ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui, in presenza di sentenze esecutive, l’organo consiliare non dispone di margini discrezionali sulla sussistenza del debito, limitandosi a una funzione ricognitiva e all’inserimento nel bilancio di un’obbligazione già esistente per effetto della decisione del giudice.

A cura di Michele Solatia.

