Edizione n° 5884

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

ELEZIONI PUGLIA // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto
13 Novembre 2025 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Capitanata // Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto

ELEZIONI PUGLIA Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto

Copriranno gran parte dei costi per seggi, personale e servizi connessi alle consultazioni del 23 e 24 novembre

ELEZIONI, FOGGIA ph MAIZZI, ARCHIVIO

ELEZIONI, FOGGIA ph MAIZZI, ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Capitanata // Capitanata-territorio //

Impegnata una spesa complessiva di oltre 1,6 milioni di euro: copriranno gran parte dei costi per seggi, personale e servizi connessi alle consultazioni del 23 e 24 novembre.

La Regione Puglia stanzia oltre 1,6 milioni di euro a favore dei Comuni della provincia di Foggia per coprire le spese delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Lo prevede una determinazione della Sezione Enti Locali che ripartisce le risorse e autorizza il pagamento immediato di un’anticipazione pari al 90 per cento degli importi assegnati a ciascun municipio.

Il provvedimento dà attuazione alla legge regionale che attribuisce alla Regione l’onere integrale dei costi elettorali e alla delibera di Giunta che ha fissato in 10 milioni di euro il budget complessivo per le consultazioni 2025, di cui 6,5 milioni destinati ai Comuni per l’organizzazione tecnica del voto. La restante quota, circa 3,5 milioni, è riservata al trattamento economico dei componenti dei seggi.

Per determinare l’ammontare dei rimborsi, gli uffici regionali hanno applicato i criteri previsti dalla normativa nazionale: un parametro di 637,53 euro per sezione e 1,08 euro per ogni elettore. Per i Comuni più piccoli – quelli con fino a tre sezioni – è prevista una maggiorazione del 40 per cento, proprio per compensare i maggiori costi fissi che gravano sulle realtà demograficamente minori.

Nel dettaglio, la Regione impegna una somma complessiva di 1.606.025 euro a favore dei Comuni foggiani e ne liquida subito 1.445.422 euro, che saranno accreditati sui rispettivi conti di tesoreria unificata dello Stato. Il saldo del 10 per cento sarà corrisposto in un secondo momento, dopo la rendicontazione finale delle spese sostenute dagli enti locali per seggi, personale, affitto locali, servizi di vigilanza e pulizia, stampa delle schede e ogni altra voce ammissibile.

Il provvedimento ribadisce il rispetto dei vincoli di bilancio e delle regole di finanza pubblica e richiama la valutazione di impatto di genere introdotta dalle più recenti delibere regionali: in questo caso l’effetto stimato è “neutro”, trattandosi di un intervento a carattere meramente finanziario e organizzativo.

Per i Comuni della Capitanata si tratta di una boccata d’ossigeno importante, che consente di programmare con maggiore serenità una tornata elettorale impegnativa, prevista su due giornate – domenica e lunedì – come stabilito dal decreto-legge nazionale sulle consultazioni 2025.

A cura di Giovanna Tambo.

1 commenti su "Dalla Regione 1,4 milioni ai Comuni della Capitanata per organizzare il voto"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO