Impegnata una spesa complessiva di oltre 1,6 milioni di euro: copriranno gran parte dei costi per seggi, personale e servizi connessi alle consultazioni del 23 e 24 novembre.

La Regione Puglia stanzia oltre 1,6 milioni di euro a favore dei Comuni della provincia di Foggia per coprire le spese delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Lo prevede una determinazione della Sezione Enti Locali che ripartisce le risorse e autorizza il pagamento immediato di un’anticipazione pari al 90 per cento degli importi assegnati a ciascun municipio.

Il provvedimento dà attuazione alla legge regionale che attribuisce alla Regione l’onere integrale dei costi elettorali e alla delibera di Giunta che ha fissato in 10 milioni di euro il budget complessivo per le consultazioni 2025, di cui 6,5 milioni destinati ai Comuni per l’organizzazione tecnica del voto. La restante quota, circa 3,5 milioni, è riservata al trattamento economico dei componenti dei seggi.

Per determinare l’ammontare dei rimborsi, gli uffici regionali hanno applicato i criteri previsti dalla normativa nazionale: un parametro di 637,53 euro per sezione e 1,08 euro per ogni elettore. Per i Comuni più piccoli – quelli con fino a tre sezioni – è prevista una maggiorazione del 40 per cento, proprio per compensare i maggiori costi fissi che gravano sulle realtà demograficamente minori.

Nel dettaglio, la Regione impegna una somma complessiva di 1.606.025 euro a favore dei Comuni foggiani e ne liquida subito 1.445.422 euro, che saranno accreditati sui rispettivi conti di tesoreria unificata dello Stato. Il saldo del 10 per cento sarà corrisposto in un secondo momento, dopo la rendicontazione finale delle spese sostenute dagli enti locali per seggi, personale, affitto locali, servizi di vigilanza e pulizia, stampa delle schede e ogni altra voce ammissibile.

Il provvedimento ribadisce il rispetto dei vincoli di bilancio e delle regole di finanza pubblica e richiama la valutazione di impatto di genere introdotta dalle più recenti delibere regionali: in questo caso l’effetto stimato è “neutro”, trattandosi di un intervento a carattere meramente finanziario e organizzativo.

Per i Comuni della Capitanata si tratta di una boccata d’ossigeno importante, che consente di programmare con maggiore serenità una tornata elettorale impegnativa, prevista su due giornate – domenica e lunedì – come stabilito dal decreto-legge nazionale sulle consultazioni 2025.

A cura di Giovanna Tambo.