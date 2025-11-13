Paolo Adinolfi e la 'Casa del Jazz' - Fonte Immagine: roma.corriere.it

Sono iniziati gli scavi nelle gallerie sotto la Casa del Jazz di via Cristoforo Colombo a Roma, con l’impiego di cani molecolari per supportare le ricerche. L’iniziativa riguarda le indagini sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, avvenuta nel 1994.

La Casa del Jazz, spazio culturale nato su un bene confiscato alla criminalità organizzata, era in passato nella disponibilità di Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana. Le gallerie sotterranee, mai esplorate prima, sono ora oggetto di ispezione da parte di Carabinieri e Polizia.

La decisione di avviare gli scavi è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’ipotesi che i resti del giudice possano trovarsi in quelle aree. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera.

Lo riporta ansa.it.