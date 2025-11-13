Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente all’asilo nido: un bambino di 2 anni muore soffocato
12 Novembre 2025 - ore  15:31

Stornara, bonifica ex campo rom. Nigro: "Grazie all'impegno della Regione Puglia potremo procedere"

BONIFICA Stornara, bonifica ex campo rom. Nigro: “Grazie all’impegno della Regione Puglia potremo procedere”

Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, annuncia l’avvio dei lavori di bonifica dell’ex campo rom situato in via Napoli Vecchia

Il sindaco di Stornara, **Roberto Nigro**, annuncia l'avvio dei **lavori di bonifica dell'ex campo rom** situato in via Napoli Vecchia, a seguito dello sgombero e delle numerose **segnalazioni e richieste di intervento urgente** da parte dei cittadini. La **Regione Puglia**, tramite la sezione Demanio e Patrimonio e il Servizio Attività Tecniche ed Estimative, ha convocato l'impresa esecutrice per la **consegna formale dei lavori**, prevista per il **13 novembre alle ore 10** direttamente sul sito interessato.

Stornara, ex campo rom - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, annuncia l’avvio dei lavori di bonifica dell’ex campo rom situato in via Napoli Vecchia, a seguito dello sgombero e delle numerose segnalazioni e richieste di intervento urgente da parte dei cittadini.

La Regione Puglia, tramite la sezione Demanio e Patrimonio e il Servizio Attività Tecniche ed Estimative, ha convocato l’impresa esecutrice per la consegna formale dei lavori, prevista per il 13 novembre alle ore 10 direttamente sul sito interessato.

“Finalmente, grazie all’impegno della Regione Puglia, potremo procedere alla bonifica di un’area che era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto”, ha dichiarato il sindaco Nigro, esprimendo gratitudine alla giunta regionale e ai dirigenti che hanno reso possibile questo importante risultato per la comunità di Stornara.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO