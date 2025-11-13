Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, annuncia l’avvio dei lavori di bonifica dell’ex campo rom situato in via Napoli Vecchia, a seguito dello sgombero e delle numerose segnalazioni e richieste di intervento urgente da parte dei cittadini.

La Regione Puglia, tramite la sezione Demanio e Patrimonio e il Servizio Attività Tecniche ed Estimative, ha convocato l’impresa esecutrice per la consegna formale dei lavori, prevista per il 13 novembre alle ore 10 direttamente sul sito interessato.

“Finalmente, grazie all’impegno della Regione Puglia, potremo procedere alla bonifica di un’area che era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto”, ha dichiarato il sindaco Nigro, esprimendo gratitudine alla giunta regionale e ai dirigenti che hanno reso possibile questo importante risultato per la comunità di Stornara.