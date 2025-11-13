Edizione n° 5884

MUORE Tragedia a Marcianise: studentessa di 12 anni muore precipitando da scuola

Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili

13 Novembre 2025
Una ragazzina di 12 anni è morta questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta, dopo essere precipitata dalla finestra della sua scuola. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: la giovane era già deceduta al momento dell’arrivo dei medici. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per avviare le indagini sull’accaduto.

La dinamica dell’incidente
Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è verificata intorno alle 10 del mattino in una scuola media della città. La studentessa, prima di allontanarsi dall’aula, avrebbe lasciato un bigliettino sul banco. La ragazza avrebbe chiesto di uscire per andare in bagno, ma invece si sarebbe diretta verso le scale d’emergenza, precipitando dal secondo piano, da un’altezza stimata di circa 10 metri.

Al momento, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella del gesto volontario, mentre le autorità continuano a raccogliere informazioni e testimonianze per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

Lo riporta leggo.it.

