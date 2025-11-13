Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

"PONTE VERGOGNA" // Ponte Foce Aloisa, nuova proroga alla chiusura: “fino al 20 dicembre”. “Basta, è una vergogna!”
13 Novembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente all’asilo nido: un bambino di 2 anni muore soffocato
12 Novembre 2025 - ore  15:31

Zapponeta, via libera all'area attrezzata per camper e case mobili: ok paesaggistico con paletti rigidi

CAMPER Zapponeta, via libera all’area attrezzata per camper e case mobili: ok paesaggistico con paletti rigidi

La Provincia di Foggia ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un’area attrezzata per il tempo libero e per la balneazione

Zapponeta, via libera all'area attrezzata per camper e case mobili: ok paesaggistico con paletti rigidi

Campeggio - Fonte Immagine non riferita al testo: camper.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Novembre 2025
Manfredonia // Zapponeta //

La Provincia di Foggia ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un’area attrezzata per il tempo libero e per la balneazione, con due aree di sosta camper e/o case mobili su ruote a carattere stagionale, in agro di Zapponeta. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1839 del 4 novembre 2025 del Settore Edilizia sismica, tutela del territorio e difesa idraulica, firmata dal dirigente Luciano Follieri.

L’intervento prevede: due stalli per camper con pavimentazione drenante, due case mobili amovibili su piazzole permeabili, un bacino di fitodepurazione senza scavi, aree verdi con essenze autoctone litoranee e viabilità interna carrabile e pedonale in materiale drenante.

L’area ricade in un contesto ambientale particolarmente delicato: territori costieri tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e siti di rilevanza naturalistica, tra cui le “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (ZPS IT9110038) e le “Zone umide della Capitanata” (ZSC IT9110005). Da qui una lunga serie di prescrizioni vincolanti.

La Commissione paesaggistica provinciale ha giudicato l’intervento “ammissibile” solo a condizione che tutte le opere siano reversibili e di facile rimozione, senza fondazioni in calcestruzzo né manufatti infissi al suolo. Vietate le tettoie su plinti in cemento e qualsiasi pavimentazione che comporti impermeabilizzazione, sostituite da passerelle sospese per garantire il deflusso delle acque meteoriche.

Particolare attenzione è richiesta anche alle recinzioni, che dovranno consentire il passaggio della piccola fauna selvatica (ricci, lepri, volpi, rettili, anfibi), mediante maglie larghe e uno spazio libero dal suolo di almeno 20-30 centimetri. Analoghe caratteristiche sono richieste per il cancello di accesso.

Le due case mobili, comprensive di pergole, pedane e impianti, dovranno essere rimosse e materialmente allontanate dall’area entro il 31 ottobre di ogni anno, con divieto di deposito in altri siti sottoposti a tutela paesaggistica. Vietati inoltre scavi per impianti tecnologici e fognari, nuovi tracciati viari e la posa di pietrisco o pavimentazioni, anche sciolte, privilegiando il mantenimento della vegetazione naturale costiera.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire: spetterà ora al Comune di Zapponeta verificare la conformità urbanistico–edilizia del progetto e controllare, a fine lavori, il rispetto delle prescrizioni attraverso la documentazione fotografica che la ditta dovrà trasmettere.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Zapponeta, via libera all’area attrezzata per camper e case mobili: ok paesaggistico con paletti rigidi"

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

