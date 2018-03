Di:

Capone, solidarietà a sindaco Alemanno e ministro Severino ultima modifica: da

Bari – “I vili atti di intimidazione come quelli subiti dal sindaco di Roma e dal Ministro della Giustizia non possono che suscitare sdegno in tutta la società civile”. Lo dichiara la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico,commentando quanto subito dal sindacoe dal Ministroentrambi destinatari ieri di buste contenenti proiettili ed esplicite minacce a firma di gruppi anarco-insurrezionalisti. “Si tratta di segnali preoccupanti – continua ancora la Capone – perché sono espressione di un vento di antipolitica che i cittadini italiani avvertono in particolar modo in questo periodo di profonda crisi; e che questi gruppi alimentano e cavalcano per seminare un clima di paura nelle istituzioni” “Episodi gravi come questi, sui quali sono sicura che la Magistratura farà presto luce, servono alla classe politica italiana, di tutti gli schieramenti, per ricordare quanto sia importante mantenere il confronto nei confini della sana dialettica tra idee e progetti diversi ma pensati per dare un futuro migliore all’Italia”. “Al sindaco Alemanno e al Ministro Severino – conclude la vicepresidente Capone – giunga tutta la mia solidarietà di cittadina italiana ed esponente delle Istituzioni, insieme all’invito a proseguire nel loro lavoro con serenità in un momento difficile per il nostro Paese che merita il massimo impegno da parte di tutti”.Redazione Stato