F. La Macchia: “Bolletta Enel più cara? Ringraziate il sindaco Rizzi”

Zapponeta – “HAI avuto la bolletta dell’Enel più cara? Ringrazia il Sindaco”. Questo lo slogan del manifesto e dei volantini distribuiti, in questi giorni a Zapponeta, dai rappresentanti del gruppo consiliare dell’opposizione ‘Giovani e Futuro’.“In seguito allaavente ad oggetto la ‘maggiorazione dell’addizionale dell’accisa sull’energia elettrica‘, la Giunta comunale di Zapponeta, capeggiata dal sindaco,, ha aumentato l’addizionale comunale del 100% con conguaglio a far data dal 1 gennaio 2011 – spiega in un comunicato ufficiale il capogruppo del movimento– Quindi, con la bolletta elettrica di dicembre, i cittadini di Zapponeta hanno riscontrato dei rincari eccesivi. Come dire, una bella sorpresa in vista delle feste natalizie. A pagare, infatti – secondo La Macchia – saranno quei nuclei familiari numerosi, e cioè quelle famiglie disagiate, che faticano ad arrivare alla fine del mese”.“Vogliamo avvisare i cittadini che se li viene detto che l’aumento è obbligatorio, perché lo prevede una legge statale, è falso perché spetta esclusivamente alla giunta se adottare una maggiorazione o una riduzione dell’imposta; se li viene detto ai cittadini che l’aumento è necessario per pagare i debiti fatti sull’immondizia, è falso perché la Giunta Rizzi continua a fare i debiti. Con quest’ultima mossa, il sindaco ha deciso di tartassare i già poveri cittadini di Zapponeta – conclude La Macchia – che al pari di altri, se non peggio, stanno attraversando dei momenti di difficoltà evidentissimi”.Redazione Stato@riproduzione riservata