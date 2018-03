Di:

Fuochi e ordigni esplosivi, sequestri, arrestato 27enne San Giovanni ultima modifica: da

San Giovanni Rotondo –ventisettenne sangiovannese, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente.I Carabinieri di San Giovanni Rotondo, con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, in cui aumenta il traffico illecito di materiale esplodente hanno intensificato le attività finalizzate a contrastare la fabbricazione artigianale di ordigni da far esplodere nella notte di San Silvestro. In tale contesto è maturato l’arresto del ragazzo che nascondeva in un garage in Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, circa 150 kg tra materiale pirico e ordigni esplosivi già confezionati e pronti per essere piazzati sul mercato illecito. A lui si è giunti attraverso minuziosi servizi di osservazione e pedinamento, conclusi con l’individuazione del garage da questi utilizzato per il confezionamento e la detenzione del materiale esplodente.L’arrestato, oltre a possedere materiale pirotecnico, classificato secondo le tabelle ministeriali,. Proprio per tale confezionamento, tali ordigni, tra cui alcune cosiddette “cipolle” del peso di circa 2 kg. cadauna, costituivano un serio pericolo per l’incolumità degli abitanti del comprensorio in cui è situato il deposito illegale. Nel corso della perquisizione sono stati, altresì, rinvenuti e sottoposti a sequestro un mortaio cilindrico e circa 70 metri di miccia utilizzabile per la creazione di altri ordigni.Redazione Stato@riproduzioneriservata