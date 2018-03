Foggia, Perruggini: Sau e Cagliari deferiti alla Procura federale

Di:

Foggia – FALLIMENTO Us Foggia Spa: nota stampa dell’amministratore unico Potito Perruggini Ciotta.

IL TESTO. Dispiace constatare che è invalsa, da un certo tempo, la consuetudine di pubblicare notizie riguardanti l’U.S. Foggia S.p.a., senza nemmeno ascoltare “la campana” di questa società. Ultimo episodio, in ordine temporale, è il trafiletto apparso sulla pagina locale (giornale di Foggia,ndr) riguardante le vicende giudiziarie, di carattere fallimentare, dell’U.S.Foggia. A tal proposito, è bene precisare che a seguito dell’istanza di fallimento presentata, sia il Cagliari Calcio che il calciatore Marco Sau sono stati deferiti alla Procura Federale della F.I.G.C. per violazione dell’art. 30 del vigente Statuto e dell’art.15 del Codice di Giustizia Sportiva. A seguito di tale segnalazione il Cagliari rischia una penalizzazione da 1 a 3 punti in classifica, oltre l’irrogazione di una ammenda, nel mentre il calciatore rischia una inibizione a giocare da sei mesi ad un anno. Stesso discorso va fatto per l’ex allenatore Stringara, per il quale il procedimento disciplinare è già in corso, anche se le sue pretese spettanze, ove dovute, sono ampiamente garantite dalla fideiussione bancaria a prima richiesta, incassata dalla Lega-Pro da oltre un’anno pari a 600.000 euro. Discorso diverso va fatto per l’ex team manager, dott.Pino Autunno. A tal fine, ve evidenziato che nessun ricorso per fallimento è stato notificato”.

“Fra l’altro, ci chiediamo come il cronista (del giornale che ha pubblicato l’articolo,ndr) sia entrato in possesso di notizie che, per l’allarme ed il danno di immagine che provocano non sono e non possono essere ‘pubbliche’, prima del tempo fissato dalla legge. E’, dunque, ovvio che con tale illegittima informazione è stata messa in atto una vera e propria ipotesi di reato”, secondo l’autore del testo.

“E’ appena il caso di sottolineare che, ai sensi e per gli effetti della legge sull’editoria, questa società si attende che l’odierna precisazione venga pubblicata con la stessa tempestività e solerzia di quanto apparso sul (giornale che ha pubblicato l’articolo,ndr).

(Foggia, 13 dicembre 2013, nota stampa a cura di Potito Perruggini, amministratore unico; Gianfranco Corsini, avvocato)