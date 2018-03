Manfredonia, “Nel giorno di Santa Lucia al Mercatino medievale al Castello”

Di:

Manfredonia. Oggi, dalle ore 17 alle 22, nel Fossato del Castello studenti, genitori e docenti propongono attività di intrattenimento e di solidarietà che sposano perfettamente il clima natalizio. Mentre l’Ecomuseo di Manfredonia” sino al 6 gennaio effettua visite guidate con tre inediti itinerari che coniugano cultura e turismo

“Sanda Lucije e Natéle a tredicine”. Così un antico adagio sipontino ricorda l’importante festività di Santa Lucia che segna l’imminente arrivo del Santo Natale distante ormai solo tredici giorni.

Ed a Manfredonia nella giornata di domani , come accade da circa una settimana, il Fossato del Castello si anima con le interessanti ed apprezzate attività del “Mercatino medievale al Castello”, organizzato dall’Agenzia del Turismo con l’Associazione “Palio delle Contrade delle Torri di Re Manfredi”, che nel lungo ponte dell’Immacolata ha fatto registrare una notevole presenza di visitatori e di favorevoli apprezzamenti per l’originalità e la qualità dell’iniziativa capace di rileggere le festività natalizie in una chiave nuova, legata strettamente all’identità, alla storia ed alla cultura locale, riuscendo finalmente a valorizzare e rendere fruibili luoghi di notevole valore.

Protagonisti della serata di “Santa Lucia” saranno gli alunni, i genitori ed i docenti dell”Istituto Comprensivo “Don Milani Uno + Maiorano” i quali, dalle ore 17 alle 22, propongono attività di intrattenimento e di solidarietà che sposano perfettamente il clima natalizio. Un impegno importante che vede coinvolti tutti gli alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto da sempre sensibile alle tematiche riguardanti la storia e la cultura della città.

Il simbolo del Natale è senz’altro il Presepe che sarà riproposto “dal vivo” dalla Scuola dell’ “Infanzia Rione Occidentale” con la partecipazione di circa 50 piccoli alunni con un’ambientazione d’eccezione: il Fossato del Castello. Momenti d’intrattenimento saranno curati dagli studenti della Scuola Primaria con esibizione in costume d’epoca e spettacolo musicale con flauti e dalle “Babbo Nataline” della Scuola Secondaria con coreografie a tema. Come detto, al fianco degli studenti, ci saranno i genitori che proporranno delle piccole botteghe artigiane con esposizione e vendita a scopo benefico di manufatti e di un Presepe – realizzati dai ragazzi della Scuola Secondaria -, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione “Monica un sorriso per l’Africa”.

Il Natale a Manfredonia non è solo svago e divertimento, ma anche cultura e turismo. Così, oltre a respirare l’aria natalizia tra le caratteristiche casette in legno del Mercatino medievale al Castello e sulla pista di pattinaggio vista mare, si ha l’opportunità di fruire di visite guidate per scoprire con dovizia di particolari i numerosi ed inestimabili tesori della città.

A proporre tre interessanti itinerari culturali, rientranti nel cartellone di appuntamento coordinato dall’Agenzia del Turismo, è l’ “Ecomuseo di Manfredonia”.

Il primo prende il nome di “Le vie raccontano” e prevede la visita guidata nel centro storico di Manfredonia, un occasione unica per conoscere il magnifico ed irripetibile equilibrio tra passato, presente e futuro che traluce da ogni angolo, da ogni palazzo, da ogni pietra. Simbolo più evidente di questo equilibrio sono le vecchie mura ed i torrioni che cingono ancora in un vellutato abbraccio il centro storico della città.

Il secondo itinerario ricalca “Le orme dell’antica Sipontum” e conduce alla conoscenza storica e archeologica dell’antica Siponto tra il Parco Archeologico, gli Ipogei Capparelli, l’Antica Basilica e la recentissima installazione in rete metallica dell’Architetto Edoardo Tresoldi.

Il terzo è strettamente legato al progetto del “Palio di Manfredonia”, non a caso denominato “Itinerario delle Torri”, e dà la possibilità, partendo dal Castello Svevo-Angioino di scoprire le Torri della Cinta muraria: Torre Dell’astrologo, Torre Santa Maria, Torre Di San Francesco, Torre Del Fico. Per info e prenotazioni Pro Loco Manfredonia (Piazza della Libertà,1) e InfoPoint del Gal Daunofantino (Piazzetta Mercato,9) – Mail: ecomuseodimanfredonia@gmail.com, Telefono:339/3259822.

Ufficio Stampa e Comunicazione Manfredonia Turismo – Agenzia di Promozione