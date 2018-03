BCC San Giovanni Rotondo “Carta in ricarica e carta giovani”

Di:

San Giovanni Rotondo. ”Le soluzioni digitali innovative per i mercati retail proposte dalla BCC sono le più semplici per tutte le forme di pagamento per il business e Pa. Applicazioni a portata di ragazzi e meno giovani con la funzionalità che consente di trasferire piccole somme di denaro in tempo reale che semplifica e velocizza operazioni come il bonifico o la ricarica della carta prepagata e consente il pagamento di un bollettino.

Il servizio è la nuova modalità di pagamento facile e in tutta sicurezza. Solo piccoli accorgimenti che vi indicheranno nella filiale BCC più vicina. Tra le novità la nuova vetrina sul sito BCC che elenca ogni vantaggio, compreso il risparmio di acquisto.

Con BCC il denaro cambia volto perché la carta prepagata diventa la compagna inseparabile per i servizi digitali che può scambiare denaro in tempo reale con la massima sicurezza con un semplice clik come accade per mandare un messaggio.

In assoluto il servizio più pratico e semplice esistente in Italia ideato dagli esperti BCC con l’obiettivo di rendere ancora più funzionale la gestione dei servizi innovativi al passo coi tempi. Potrai inviare e ricevere bonifici, pagare bollette e utenze con domiciliazione Rid, accreditare lo stipendio, prelevare contanti in tutto il mondo dagli sportelli automatici ATM, fare acquisti presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati con i circuiti PagoBancomat e Maestro nel territorio nazionale e nel Mondo, ricaricare il cellulare da tutti gli sportelli automatici Bancomat e dal sito www.carteprepagate.cc, effettuare acquisti online attraverso il circuito MasterCard Prepaid.

Dispositivi per la sicurezza:

• Tecnologia Chip&PIN: per essere più protetti dai rischi di clonazione la carta utilizza la tecnologia Chip e, ad ulteriore garanzia di sicurezza, tutti i pagamenti ed i prelievi sono conclusi con la digitazione del codice PIN.

• SMS alert antifrode gratuito: per spese superiori a 70 euro è previsto l’invio di un sms gratuito.

• Acquisti sicuri su Internet: sistema di controllo intelligente che verifica l’attendibilità dei siti e invia una password temporanea OTP, tramite un SMS, al numero di cellulare da te fornito, per eventuali richieste di autenticazione.

• Movimenti in tempo reale: accedendo al sito www.cartabcc.it o tramite APP potrai monitorare in tempo reale i movimenti della tua CartaBcc.

Servizio Clienti: chiamando il numero verde 800.991341 potrai chiedere informazioni su movimenti e saldo della tua CartaBcc.