Ecotassa: FCA vuole fare un passo indietro

Di:

L’ecotassa, la norma a favore degli incentivi per i veicoli elettrici e che tassa quelli che inquinano di più, non piace a Fca che preannuncia un passo indietro.

L’ecotassa, ipotizzata in manovra, fa storcere il naso ad Fca che senza pensarci su decide di andare contro questa norma che prevede di tassare i veicoli più inquinanti avallando, attraverso dei bonus, la produzione di quelli elettrici e ibridi. In una lettera, inviata a Nino Boeti, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il responsabile per l’Emea di Fca, Pietro Golier, sottolinea come negli ultimi giorni “lo scenario è stato significativamente modificato da interventi sul mercato dell’auto in discussione all’interno della Legge di Bilancio, che a nostro avviso alterano il quadro d’azione all’interno del quale il piano per l’Italia era stato delineato”.

Senza ulteriori indugi, continua Golier, “Se tale intervento fosse confermato fin dal 2019 si renderà necessario un esame approfondito dell’impatto della manovra e un relativo aggiornamento del piano”. Non è tardata ad arrivare la risposta del governo che ha provato a sedare gli animi. Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha assicurato che si troverà presto una soluzione senza provocare una destabilizzazione all’interno dei piani industriali delle aziende. Di fatto, questo emendamento riguarda chi acquista automobili immatricolate tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2012 e fa riferimento all’anidrite carbonica(CO2) emessa. Ci saranno da sborsare 150 euro per chi acquista un veicolo che emette 110-120g/km fino a 3000 euro per chi supera di gran lunga questa soglia. Di fatto c’è molta preoccupazione anche all’interno dei sindacati e tra in costruttori.

Secondo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, “Ci troveremo nella situazione grottesca che il ministro Di Maio, per decreto, cancellerà i posti di lavoro dei concittadini, operai di Pomigliano”. Di fatto la paura più grande riguarda la tutela dei posti di lavoro in un settore, quello automobilistico, che punta anche sugli incentivi per continuare ad andare avanti.

A cura di _Francescapaola Iannaccone