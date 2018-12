Leonardo Santucci “Nel giorno di Santa Lucia.. l’Enel ci ridia la luce”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Oggi 13 dicembre 2019 Santa Lucia, vorrei tanto che mi accendesse la luce visto che l’ENEL é da tre giorni che non riesce a darcene. Ormai sono avvilito, sono 60 ere che è saltato un contatore sulla linea e ancora non sono in grado di sostituirlo dopo tre solleciti nessuna scusa è più accettabile. Mi appello al buon senso dei nostri amministratori di fare una chiamata all’ENEL in modo che sanno il danno che fanno agli operatori.

Non é più tollerabile che nel 2019 accade questo. Poi vogliamo lo sviluppo del SUD delle aree interne, Ma dove si vuole andare con questi colossi incontrastabili e incontrollabili che in Italia fanno ciò che vogliono. Mi appello a dei legali che hanno la voglia di iniziare un’azione risarcitoria nei confronti di questa casta visto che é dal 2001 che sono inadempienti”.

(A cura di Leonardo Santucci, imprenditore. Monte Sant’Angelo 13 dicembre 2018)