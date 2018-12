Parco del Gargano: Renzulli (Forestale) e Gioiosa (ambientalista) in corsa per la presidenza

Di:

Foggia. Si fanno nomi nuovi per la presidenza del Parco del Gargano, nessuno dei quali ancora ufficiale. Dalle ultime consultazioni, in pole position, pare ci sia Alfredo Pio Renzulli, capitano dei Carabinieri forestali di Foggia.

Renzulli è molto vicino a Leonardo Coco, il finanziere, consigliere comunale, che ha corso per la carica di sindaco pentastellato a S. Marco in Lamis nel 2016. E’ originario di Monte Sant’Angelo. L’altro nominativo che circola in queste ore è quello di Maurizio Gioiosa, che preside una delle associazioni operanti nell’oasi di Lago Salso, candidatura non sgradita al governatore Emiliano. Inoltre. Roberto Carchia, agronomo, che sarebbe sostenuto dal parlamentare di Foggia Giorgio Lovecchio.

Dopo un anno di stallo per la decisione, le varie anime del M5s sul territorio potrebbero trovare a breve l’accordo e decidere chi sarò il successore di Stefano Pecorella, il presidente uscente. Per quanto riguarda la nomina del direttore, una nuova riunione è stata convocata per domani.

